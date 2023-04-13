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南台灣新婚妻偷開夫定位窺探行蹤•結婚8個月就鬧離婚　女方遭法院判刑3個月定讞

29歲趙女為掌握老公行蹤，自民國109年底起便偷偷將對方手機開啟「Google地圖」應用程式「位置資訊分享」功能，進而將老公的位置分享到自己手機，且趙女還將此事告知老公江姓友人。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/13 15:37
此為示意圖 (路透檔案照片)

此為示意圖 (路透檔案照片)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄趙姓女子偷將老公手機Google地圖位置資訊分享給自己掌握行蹤，但新婚不久遭發現鬧到離婚，一審遭高雄簡易庭依妨害秘密罪判4月，高雄地院二審改判3月，可易科罰金。

趙女一審遭依妨害秘密罪判4個月徒刑，認為量刑過重上訴，並改口坦承犯行，高雄地方法院法官認為其已知錯，依妨害秘密罪改判3個月，可易科罰金，全案定讞。

一審高雄地方法院高雄簡易庭判決指出，29歲趙女為掌握老公行蹤，自民國109年底起便偷偷將對方手機開啟「Google地圖」應用程式「位置資訊分享」功能，進而將老公的位置分享到自己手機，且趙女還將此事告知老公江姓友人。

直到110年4月間，趙女老公在和江姓友人用餐時，江男偶然發現她仍在透過「Google地圖」定位窺探行蹤，因此藉故借用手機關閉功能，並在不到1個月後將真相告訴趙女老公。結果夫妻倆為此大吵一架，雙方僅新婚8個月便離婚，趙女老公甚至氣到上警局提告妨害秘密罪。

根據中央社13日報導，趙女出庭時辯稱，是因老公會家暴她才想知道對方行蹤，並等到對方睡覺再回家等語。不過法官不採信其說詞，且若趙女是為了避免遭家暴追蹤定位，那老公在和江姓友人聚餐時，又何必打去確認位置，據此依妨害秘密罪判處趙女有期徒刑4個月。
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