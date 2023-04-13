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台北凱達X新北市農業局 聯名推出珠蔥主題創意料理

By 台灣英文新聞
2023/04/13 15:17
台北凱達大飯店提供

台北凱達大飯店提供

春季為珠蔥鮮嫩甘甜的季節，新北市平溪、石碇、烏來..等地，因濕潤的天氣與適合的土壤，孕育出來的珠蔥鮮嫩甘甜且帶有獨特的淡雅香氣，享有「登盤香脆嫩，風味冠春蔬」 之美譽。全力推廣有機食材與永續餐桌理念的台北凱達大飯店，今年4月再度與新北市政府農業局攜手推出蔥明家宴五星廚藝教室暨餐會與珠蔥主題系列料理兩大活動，讓消費者能盡情感受有機食材的真味與烹調的樂趣。

「蔥明家宴」五星廚藝教室暨餐會訂於4月20日和4月25日午間舉辦，由行政主廚戴于益親自示範傳授，將珠蔥製成美味醬料或是增添風味的珠蔥乾..等，多項延長蔬菜保存期限的實用技巧，授課完可直接於舒適靜謐的寬敞包廂享用珠蔥創意料理外，再免費贈送價值250元的主廚手工製作的「潮汕珠蔥醬」乙瓶！每場僅開放20位名額，原價1,200元的課程與餐會，由新北市政府農業局補助一半後，等於每位只要600元的超值優惠價，即可讓喜愛美食的消費者近距離的目睹行政主廚將家常食材幻化為賞心悅目的創意料理！

此外，家宴中餐廳亦將於4月15日~5月15日推出季節限定的「蔥蔥食光」珠蔥主題創意料理，採用平溪產地直送的高品質珠蔥入菜，每道180元起。一向提倡吃時令、吃在地的台北凱達大飯店行政主廚戴于益表示：「4、5月為珠蔥最美味的時候，而珠蔥一般以平易近人的家常料理為主，這次運用不同的料理手法融入法式的擺盤藝術，帶給大家耳目一新的珠蔥料理！」這系列的珠蔥料理，以巧思結合出熟悉與驚喜的微妙感受，其中「珠蔥玉子捲」用鬆軟的腐皮包裹著蛋絲、珠蔥、開陽等配料，口感層次豐富，將珠蔥的清甜和開陽的鹹香搭配的相得益彰。造型吸睛的「珠蔥胡麻金絲」則是將珠蔥川燙冰鎮後捏成球狀，淋上胡麻醬與撒上金色的炸地瓜絲，感受平溪高品質的珠蔥既清新又滑順入口的迷人滋味。營養滿點的「三蔥櫻花蝦」，將蔥三寶：洋蔥、紅洋蔥與珠蔥爆炒後撒入櫻花蝦，三蔥鹹甜交織出涮嘴的新口感。剛出爐的「珠蔥酥餅」，烤過後蔥香混合酥餅香，吃一口就能感受療癒的幸福感！

更新時間 : 2023-04-13 18:59 GMT+08:00

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