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WHO：中國出現全球首例人類染H3N8禽流感死亡案例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/13 14:29
世界衛生組織（WHO）證實，中國出現首例H3N8禽流感人類病患死亡案例，為廣東省56歲女性。（圖／美聯社）

世界衛生組織（WHO）證實，中國出現首例H3N8禽流感人類病患死亡案例，為廣東省56歲女性。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）證實，中國出現首例人類染H3N8禽流感死亡案例，為廣東省56歲女性。目前全球有三例人類感染H3N8通報確診，全都在中國。

延伸閱讀：中國廣東56歲女性染H3N8 中、澳專家：禽流感病毒可能催生下一次人類大流行病

WHO於11日表示，廣東省疾病預防控制中心在3月底通報，一名居住在廣東省的56歲婦女感染H3N8禽流感後病重死亡，這名個案有多種基礎疾病，居家附近有野鳥出沒，發病前也曾接觸過活禽。

WHO說明，這名個案於2月22日病發，3月3日因嚴重肺炎入院接受治療，不幸於3月16日死亡。這名婦女發病後，衛生單位根據其活動史，曾前往一間市場採集樣本化驗，結果對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，因此推測該市場可能是感染源。

H3N8常見於鳥類和馬身上，也曾有哺乳類動物感染的案例，亦是引起狗流感的兩種病毒中之一種。

目前全球有3例人類通報確診案例，皆在中國。首起案例發生在2022年4月，為河南省一名4歲男童，病情嚴峻；大約一個月後，5月份，湖南省一名5歲男童也確診H3N8，症狀輕微。這兩名個案均有活禽接觸史，接受治療後均已康復。

而這名廣東省56歲女性是第三例病患，也是首例死亡案例。WHO表示，經匡列和追蹤這名婦女的密切接觸者後，目前未發現人傳人的情況發生，因此大規模傳播的風險很低。

不過考量到禽流感病毒進化能力和傳播力強，WHO將強化監測監控，以避免疫情擴散。

對此，我國疾管署副署長羅一鈞表示，目前國際上沒有人傳人案例，全球3例人類感染個案均在中國，也都曾接觸過禽類，我國也會持續監測國際疫情，並提醒國人自中國入境時，若出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返國後如出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。
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WHO
廣東省

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