台灣淡水河與烏溪微塑膠含量高　中研院：雨水下水道是進入水體途徑

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由中央研究院環境變遷研究中心博士後研究人員孔燕翔（Dr. Alexander Kunz）、台灣大學與成功大學學者組成的研究團隊，在2018年與2021年分別在淡水河與烏溪流域進行微塑膠的採樣調查，據最新的研究報告顯示，台灣兩大河川系統已遭受微塑膠污染，而雨水下水道很有可能是微塑膠的來源，該實驗結果近期發表於環境污染(Environmental Pollution)的國際期刊。

位於台灣北部的淡水河(Tamsui River)是我國第三大水系，全台三分之一人口、約720萬人居住在這個流域，而台中的烏溪(Wu River)為全台第四大水系，有250萬人居住在這個流域。

2018年，研究團隊在淡水河的水域中，共採集680.5立方公尺的水樣，平均每立方公尺有24.6個微塑膠。為進一步了解微塑膠污染量的可能成因，擴大採樣點位。2021年在台中烏溪流域，共41處採樣點取了1051.4立方公尺的水樣，平均每立方公尺有12.6個微塑膠。此外，研究團隊觀察到，在台中的山區和河川上游採樣時，幾乎沒有發現微塑膠的存在；但當進入台中市區外圍、人口密度開始變高的區域時，微塑膠的濃度亦隨之增加 (如下圖1)。而到台中市的都會區和工業區時，在雨水下水道周圍的水域中，微塑膠的含量最高，在大里溪口採集到最多的微塑膠。

中研院環境變遷中心孔燕翔博士表示，從淡水河與烏溪的調查，證實台灣的都會河川已受到微塑膠的污染，微塑膠的量與人口密度和土地使用有顯著相關。

微塑膠指的是粒徑小於5公釐的塑膠碎片或人造纖維。主要的來源包括日常生活、道路、工業與自然崩解。近來研究發現微塑膠已無所不在，從空氣、土壤、甚至是聖母峰到深海，許多動物和人體內也發現微塑膠。由於微塑膠會吸附環境中的有害物質，許多研究已證實微塑膠會影響生物的生長和新陳代謝，以及對器官造成損害。

研究團隊這次採集到的微塑膠大部分（71%）小於1公釐，推論應來自生活中，因各式行為而磨損、破碎或脫落所產生的微塑膠，經由雨水下水道進入河流，隨著河川流經市中心區而增加，最終進入海洋。孔燕翔推測，雨水下水道很可能是微塑膠進入水體的來源與途徑，這次採樣過程也發現河岸有許多不明的水管，很可能將未經處理的污水直接排入河川。

微塑膠污染不僅危害當地的水生生物和生態系統，也會對人類健康和食物鏈造成潛在的風險。孔燕翔認為，台灣目前尚未有針對河川微塑膠的長期監測，未來仍需持續相關研究，以了解對環境與人類健康的風險。

圖1：左側為山區採樣，右側為市區採樣。（照片由中研院環境變遷中心提供）