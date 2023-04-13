【歐洲不捲入台海戰爭】法國馬克宏急滅火稱對台政策不變 德國外長赴中國忙善後

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不欲歐洲介入台海衝突的言論，在國內外引火上身，為了滅火，他赴荷蘭進行國是訪問時，重申法國對台政策不變，而緊接著赴中的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock），被這盟友一拖累，也不得不身繫「善後」重任，向中國乃至於全世界，闡明歐洲的兩岸立場。

馬克宏欲將歐洲與台海戰爭切割的說法，招致國際輿論、歐美政治評論界的強烈反彈，他在荷蘭召開記者會時表示，「法國與歐洲對台灣立場並未改變，我們支持維持現狀。這是基於一中政策以及太平洋現狀的解方，我對習近平如是說，對外也是這般說明。」

Politico報導，馬克宏前腳剛離開，後腳就換德國外長貝爾伯克登場，她12日赴中進行兩天訪問，歐洲的兩岸政策再成焦點。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬社民黨（SPD）的外交政策發言人Nils Schmid表示，貝爾伯克此行將與中國國家副主席韓正、最高外交官王毅、外長秦剛等人會晤，料將與北京當局「把話講清楚」，闡明反對武嚇的立場。

相較於法國，德國在外交、安全政策上，與美國步調較一致，這也是為何馬克宏的驚世言論一出，德國政界無不「驚恐」。

SPD外交政策議員Metin Hakverdi認為，馬克宏稱歐洲不應淪為美國附庸，不管從價值觀或盟友親密程度來看，這似乎都有種對美國、中國保持「等距」（equidistant）的況味。「這想法太愚蠢了」，他說。「台灣議題並非中國內部問題。任何這類暗示只會誘使中國攻打台灣。」反對黨、中間偏右基民黨（CDU）的Katja Leikert也批，馬克宏實是「短視近利」。

經濟學人指，光靠外交是無法降低戰爭風險的。西方必須同時強化嚇阻能力、避免挑釁引戰。在印太地區有多個軍事基地的法國，比歐盟任何一個國家都能在此事上著力，像是本周末中共環台軍演時，派遣軍艦穿越台灣海峽，就值得嘉許。

然而，經濟學人嚴斥，就算歐洲不願開戰，不願制裁中國，都應是關起門來在自家人面前講，而非在公開場合宣之於口，落入中國見縫插針的陷阱。再者，台灣攸關全球勢力平衡，攸關對民主自由以及先進科技的保護，這些都是歐美利益之所繫。歐美協力，或許不一定能成功。但歐美分裂，迎來的就是「中國的世紀」。

盟友不靠譜，德國只好把姿態擺出來。德國外交部發言人強調，在制定歐盟對中政策上，不是只有法國說得上話，德國也有一定地位，亦會顧及我們在大西洋彼端的夥伴（美國）。

貝爾伯克這趟訪問，將觸及台海問題、俄烏戰爭、中國人權問題、對抗氣候變遷等。德國外交部也正研擬德國首個「中國戰略」，根據Politico去年取得的草稿，德國將對北京採取更強硬路線。