犇亞證券攜手上海商業儲蓄銀行　合作推動易通金圈存與數位帳戶

犇亞證券聯手上海商業儲蓄銀行今日召開「犇亞易通金，圈存金安心」合作記者會，以犇亞證券旗下「ETJ易通金」證券交易平台，配合上海商業儲蓄銀行數位帳戶，共同推廣圈存證券交易機制。投資人不僅可於線上完成證券與銀行之開戶，並規劃豐厚獎品作為圈存交易機制的消費者體驗鼓勵，更邀請藝人安心亞擔任品牌代言人，共同推廣投資安全的重要性！

圈住安全快速下單 控管投資交割風險

近幾年首次開戶參與股市的投資人眾多，再加上股市交易更趨即時與複雜，不時傳出違約交割的情況。犇亞易通金參考美、港、日證券市場的交易模式，導入具『購買力』觀念的圈存式下單。當客戶進行投資下單時，系統會確認投資者帳戶有足夠交易金額後，才會放行該筆交易委託。

ETJ易通金【即時圈存】機制由交易主機直接連接銀行，盤中加/解圈存均由程式即時處理。同時ETJ易通金另提供【預圈制】選項，每日盤前可先向銀行查詢餘額並全數圈存，盤中無須逐筆跟銀行對接，下單速度與一般網路下單完全一致！

圈存機制的最大優點之一，在於協助控管電子交易風險的安全性，例如買賣倒置，或下錯張數（如買10張卻輸入成買100張）。例如:下單時，先到上海商業儲蓄銀行檢核定額進行圈存，同時到交易所委託成功才會執行交易。若沒有透過圈存機制控管，帳戶沒有足夠資金，就有可能會不小心違約交割。最近股市交易很熱絡，年輕人參與度很高，但發生許多人違約交割的問題，犇亞證券想善盡社會責任，讓更多投資人知道更正確的投資觀念。

線上開戶方便迅速 盡享優惠與雙重豪禮

上海商業儲蓄銀行數位帳戶是犇亞易通金圈存交易的首選合作伙伴，希望提供廣大投資人一個安心投資的帳戶與管道。目前投資人可在線上同時快速完成犇亞易通金與上海商業儲蓄銀行數位帳戶的開戶外，客戶更可享有犇亞易通金所提供業界具競爭力之手續費優惠，與上海商業儲蓄銀行數位帳戶之存款優惠利率及其他各項禮遇。

自即日起，犇亞易通金針對新開戶與圈存交易客戶，推出雙重贈獎與豪禮抽奬活動:

第一重

即日起，凡採新開立犇亞易通金帳戶且使用圈存式完成一筆台股交易者，即贈送犇亞證券「獨家旅行萬用插頭」乙個 (市值NTD2,000/個，限量2000個，送完為止)

第二重

2023/4/12(三)至 2023/6/30(五)推出「交易天天抽」活動；每天抽出一名使用犇亞易通金圈存下單成交的幸運客戶，獎項包括價值新台幣4萬元的旅遊金(共35名)，與Apple iPhone 14 Pro max 512GB(共20位)。

活動詳情與規定請上犇亞證券官方活動網站