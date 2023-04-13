臺灣澎湖奎壁澳里海社群案例　水保局盼獲國際里山倡議夥伴關係組織認可

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會水土保持局近日在台北舉辦 「臺灣農村里山里海座談會」國際里山倡議夥伴關係組織(International Partnership for the Satoyama Initiative, IPSI)秘書處主席Dr. Tsunao Watanabe等3人從日本到台灣，並於活動前至澎湖奎壁澳里海地區， 與澎湖的青年進行座談。

水土保持局長李鎮洋表示，水保局大力推動農村再生發展， 目前通過IPSI認可的里山案例有新北市三芝區共榮社區、 臺東縣東河鄉尚德社區、花蓮縣豐濱鄉復興/新社部落、 苗栗縣鄉三義鯉魚社區、臺中市豐原區公老坪社區、 南投縣埔里鎮一新社區、 南投縣仁愛鄉南豐社區及臺中市霧峰區五福社區等8處案例。

李鎮洋還說，在臺灣農村內更有許多地方是兼具森、川、里、海的特質， 近來也連結淨零減碳、農業循環經濟、食農教育等政策， 透過這次座談會將會更深化農委會與IPSI之合作， 共同推動臺灣農村里山里海環境的永續， 讓臺灣為世界的生物多樣性保育盡一份心力。

國際里山倡議夥伴關係組織秘書處主席Dr. Tsunao Watanabe、副主席Ms. Makikou Yanagiya及研究員Dr. Suneetha M. Subramanian等3人訪臺出席11日「臺灣農村里山里海座談會」，分享目前國際發展在「昆明- 蒙特利爾全球生物多樣性框架下，邁向 2030 之里山倡議的角色」與「社會-生態生產地景的生物多樣性、 氣候與社區鏈結」兩項重要議題。

水保局臺南分局長傅桂霖補充，在活動前，4月8日至10日，IPSI專家前往澎湖奎壁澳里海地區， 與澎湖的青年進行座談， 深刻了解青年回鄉為澎湖潮間帶的食魚教育、石滬保護及人才培育、 漁村再生、生態旅遊等所做的努力。

傅桂霖提及這次IPSI專家訪臺， 透過交流座談讓澎湖的產、官、學及社會團體， 能夠齊心守護澎湖的潮間帶棲地與生物多樣性，他並 期待澎湖奎壁澳里海社群案例在澎湖社區與青年的努力之下， 獲得IPSI的認可，成為水保局第9處社區案例， 並成為臺灣第1處里海社區案例。

這次座談會水保局說明臺灣農村里山里海推動的近況、 方向與未來規劃， 座談會現場吸引產官學各界先進與里山夥伴共同參與討論， 期待國際的實務經驗，能更完整地建構人與自然和諧共存的環境。

未來將持續與IPSI共同推動全球生物多樣性框架下在地農村實踐 的工作，並整合國內產官學之知識與技術，營造永續幸福農村。

今年4月8日至10日期間IPSI秘書處一行人參訪澎湖里海案例。（照片由水保局提供）