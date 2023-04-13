報復性旅遊潮來了！別去日韓人擠人 CP值超高旅遊秘境一次看

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新冠疫情肆虐3年多，無法出國的你也悶壞了吧？隨著防疫鬆綁，各地皆出現報復性出國潮，全球數位旅遊平台Agoda日前公布便宜又好玩的旅遊秘境排行榜，教你花小錢大滿足，創造獨一無二的旅遊體驗。

Agoda公布便宜又好玩的旅遊秘境排行榜。（圖／Agoda）

Agoda表示，根據各地4月份平均房價， 由泰國孔敬奪下冠軍，緊接著為馬來西亞的詩巫、印尼的梭羅、印度的普里，台灣則是金門奪下最划算縣市，台灣人最愛去的日韓則是由千葉及光州奪下省錢勝地。

隨著日本、韓國相繼放寬邊境防疫措施，越來越多台灣人湧入日韓，千葉縣奪下日本4月住宿最便宜地區，日本最知名的東京迪士尼就位於東京和千葉的交接處，除了迪士尼之外，房總半島更是大自然愛好者熱愛朝聖的地方，可以一次享受海景和山岳的自然景觀。

此外設有日本庭園、茶室的幕張海濱公園和全日本最大規模的永旺夢樂城幕張新都心更是能一次擁有盡情血拚與享受綠意的完美行程，在馬不停蹄的觀光之旅後，遊客可以在千葉知名的溫泉放鬆身心，千葉縣讓想要體驗日本自然美景、文化遺產和美味佳餚的人都能一次滿足。

有文化之都稱號的韓國光州， 匯集亞洲各大文化盛事與知名展覽。（圖／Agoda）

號稱為文化之都的韓國光州，匯集亞洲各大文化盛事與知名展覽，當地更有一條長達300公尺的「光州藝術之街」可以一睹熱愛藝術的光州傳統面貌，附近更有國立亞洲文化殿堂、光州美術館以及許多畫廊和古董商店等，推薦喜愛藝術文化的旅客來場探索之旅。

而台灣則是由金門拿下住宿最便宜地區，金門除了充滿歷史和軍事足跡之外，每年4至6月，金門藍眼淚奇景吸引許多旅客前往追淚，海上夜光蟲聚集，在夜晚的大海中呈現藍光景致，曾被CNN列為世界15大奇景之一，金門也以石蚵而聞名，4月22日到5月21日是當地的「2023石蚵文化季」，遊客可以親自收穫石蚵並參加剝蚵比賽，剝完還可以免費帶回家，體驗活動還包含坐電瓶車遊麥田、牡蠣養殖場生態遊等，非常適合安排三天二夜親子自由行。

台灣最便宜住宿地區「金門」 每年4－6月的藍眼淚奇景吸引許多旅客前往追淚。（圖／Agoda）