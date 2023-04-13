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國人怎麼看台灣前總統馬英九赴中國？ 游盈隆民調：一樣看花兩樣情

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/13 11:10
馬英九拜謁中山陵，現場揮毫（圖／美聯社）

馬英九拜謁中山陵，現場揮毫（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前總統馬英九訪中祭祖，成為首個踏上中國領土的台灣卸任元首，引發不少爭議。台灣民意基金會今（13）日發表民調結果，有趣的是，39.2%對馬英九此行表示肯定，43.7%不肯定，差距並不大。

民調題為：「前總統馬英九最近去中國祭祖，頗受中共官方禮遇。整體來講，您對他此行表現是否肯定？」

結果發現：14.4%非常肯定，24.8%還算肯定，21.2%不太肯定，22.5%一點也不肯定，13%沒意見，4.1%不知道。換句話說，20歲以上台灣人中，三成九基本上肯定馬英九去中國祭祖的表現，四成四不肯定。不肯定者比肯定者多 4.5 個百分點。

游盈隆認為，這項發現傳達了一個微妙訊息，那就是國人對此行的表現看法分歧，一樣看花兩樣情，不以為然的人較多，稱讚的人也不少。

進一步分析，從年齡層看，除了 45-54 歲選民，其他年齡層都是不肯定的人多於肯定的人，但差距都在10個百分點內。他提到，20-34 歲這個年輕世代，竟有四成以上肯定，是否因馬英九扛著「中華民國」去「中華人民共和國」踢館？值得探究。

從教育背景看，教育程度越高，越傾向肯定。小學以下教育程度者，二成七肯定，三成九不肯定。初中／國中教育程度者，二成六肯定，六成四不肯定。高中／高職教育程度者，三成八肯定，四成六不肯定。專科教育程度者，四成二肯定，三成五不肯定。大學及以上教育程度者，四成七肯定，四成不肯定。

從政黨支持傾向看，不同政黨支持者對馬英九中國祭祖的表現，有非常鮮明的不同。民進黨支持者中，6.7%肯定，八成一不肯定。國民黨支持者中，七成九肯定，一成二不肯定。民眾黨支持者中，五成一肯定，三成六不肯定。中性選民中，三成二肯定，三成三不肯定。

本次調查訪問期間4 月 9-11 三天，對象為20歲以上成年人。抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1,068 人。抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3 個百分點。

國人怎麼看台灣前總統馬英九赴中國？ 游盈隆民調：一樣看花兩樣情

國人怎麼看台灣前總統馬英九赴中國？ 游盈隆民調：一樣看花兩樣情
國人對馬英九前總統赴中國祭祖的感覺（圖／台灣民意基金會）
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