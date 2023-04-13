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【台灣2024大選】民進黨14立委選區初選激烈將作民調　何志偉王世堅下週決戰

➤民進黨指出，2024年立委提名初選需執行民調的選區為14個選區，民意調查作業將自4月17日開始執行。➤經抽籤後，4月17日至23日將執行台北市第2選區、台北市第7選區、新北市第1選區、桃園市第4選區、台中市第6選區、嘉義市、屏東縣第1選區、台東縣。➤4月24日至30日執行基隆市、新北市第3選區、新北市第4選區、桃園市第1選區、桃園市第5選區、台南市第1選區。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/13 11:49
左為何志偉, 右為王世堅 (原圖: 官方臉書; TN後製合成) 

左為何志偉, 右為王世堅 (原圖: 官方臉書; TN後製合成) 

延伸閱讀：【台灣2024大選】國民黨12日提名第一梯次　16位立委參選人

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨昨(12日)說，2024立委提名初選，有14個選區將透過民調決定人選，民調從17日開始執行，經抽籤後，4月17日至23日將執行台北市第2選區（立委何志偉、市議員王世堅）、台北市第7選區（市議員許淑華、洪健益）等選區。

民進黨指出，2024年立委提名初選需執行民調的選區為14個選區，民意調查作業將自4月17日開始執行。

經抽籤後，4月17日至23日將執行台北市第2選區、台北市第7選區、新北市第1選區、桃園市第4選區、台中市第6選區、嘉義市、屏東縣第1選區、台東縣。

4月24日至30日執行基隆市、新北市第3選區、新北市第4選區、桃園市第1選區、桃園市第5選區、台南市第1選區。

民進黨表示，這些選區排列排序非執行順序，各分組內的執行順序，將於每日上午10時抽籤決定。

民進黨立委初選激戰區包括，台北市第2選區台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉；台北市第7選區由台北市議員許淑華對上議會同袍洪健益；嘉義市選區由現任立委王美惠、市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚競爭。

屏東縣第1選區，現任立委鍾佳濱則遇上縣議員陳明達；台東縣立委劉櫂豪面臨前立委賴坤成的競爭。

新北市第3選區三重，前新北市議員李坤城、現任議員彭佳芸、李余典角逐；台南市第1選區立委賴惠員與台南市前觀旅局長郭貞慧的戰況激烈。

【台灣2024大選】國民黨12日提名第一梯次　16位立委參選人

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更新時間 : 2023-04-13 18:58 GMT+08:00

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