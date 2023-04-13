台灣民進黨中執會通過提名參選總統　賴清德擬下半年赴美受矚目

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨主席賴清德力拚2024總統大選，兩岸論述備受關注，學者認為，賴清德在提名後的談話中，談蔡總統路線、強調現狀，是好的起手式。黨政人士透露，賴清德下半年可能透過訪問友邦過境美國的機會，提出更具體的做法。

民進黨中執會昨(12日)通過提名參選總統後，賴清德發表談話時，延續總統蔡英文路線，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立，並多次強調「中華民國台灣」、「和平」。

兩岸緊張局勢，在總統蔡英文這次出訪過境美國後持續升高，賴清德雖一再強調「和平」，但國民黨仍緊咬過去的「務實台獨工作者」言論，將這次選戰打為和平與戰爭的選擇，如何讓民眾信服他的兩岸論述，被外界視為賴清德進軍總統府的最大挑戰。

黨政人士指出，所謂務實的台獨工作者，重點在於「務實」，這也是賴清德近來對黨內強調的重點。現任陸委會副主委、前台北市議員梁文傑也曾詮釋，所謂「務實的台獨」，指的是如何讓大家保持現在的生活方式、維持現狀。

除了未來會強化對內說明，黨內幹部也指出，賴清德需要把對於兩岸、國際的想法以及東亞的戰略，與美日有更多交流、對話與互信，這非常重要，賴清德正在努力做，但不可能一次談話就把整個政策說清楚，還要看各方回應，預計7月民進黨全代會後將明朗化。

黨政人士說，賴清德下半年可能透過訪問友邦過境美國的機會，會晤美方政要，或是透過美國大型智庫訪問台灣拜會各總統候選人的機會，提出具體的做法，這都是可能的路徑。

黨政人士表示，賴清德日前與「布魯金斯研究院」非常駐資深研究員、AIT前理事主席卜睿哲（Richard Bush）會晤時的談話，就清楚釋出，未來賴清德主政下的台灣不會是麻煩製造者，堅定且務實延續蔡英文4個堅持的路線。

民進黨立委吳思瑤表示，賴清德一定是延續蔡英文的路線，蔡總統的路線經過驗證，已成功翻轉台灣外交；過去國民黨執政只重中國，民進黨則是迎向世界，在外交上有亮眼成績。

吳思瑤認為，外界評判國家領導人處理外交事務的高度與前瞻，不應當過度側重兩岸關係，更重要的是與世界的關係。

另外，也有民進黨立委認為，賴清德之前的身分，包括擔任行政院長、副總統，對兩岸、國安、外交不宜過度發言，先前很多人對賴清德的兩岸政策了解是出於片段、有限的發言立場。

根據中央社，這名立委說，包括「務實的台獨工作者」等發言，是賴清德在立法院的對答、片段的媒體訪問，不能代表賴清德總體的兩岸思維與政策；賴清德已正式成為總統參選人，兩岸論述一定會完整發言，慢慢被外界聽到，化解民眾的疑慮。

報導引述東海大學政治系教授沈有忠則說，外界一直以來擔心賴清德的「務實的台獨工作者」主張，賴清德12日在正式提名的演說中，談蔡總統路線、強調現狀，是一個好的起手式，未來還有很多更適合的場合可以論述，不急著在對手不確定是誰的情況下掀底牌，現在馬上掀底牌，反而會讓對手找到著力點攻擊。

沈有忠說，賴清德談和平、民主價值，這也是現在台灣比較主流的民意，現階段和平最重要，確保和平才會有下一步。

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