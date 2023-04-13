吃得多、愛運動 為何長不高？研究：熬夜會影響生長激素分泌 台灣醫提出「3大改善睡眠建議」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）「醫師，我家孩子吃得多也天天運動，為何身高還是不如人？」這是許多家長在診間最常提出的疑問，但根據研究顯示，成長不只是要吃對營養，太晚就寢恐會使得生長激素分泌高峰減半，不利孩童發育。陳奕成醫師提出「成長期睡眠三大建議」，說明如何掌握孩子的成長基礎。

許多父母會苦惱孩子總是不願意早點上床睡覺，或在床上翻來覆去難入眠。禾馨民權婦幼診所兒童專科醫師陳奕成解釋，人體在進入深層睡眠期後會分泌生長激素，進而帶動骨骼及肌肉組織成長。國外研究指出，與晚上十點就寢的情況相比，凌晨兩點才入睡會使得生長激素分泌高峰大幅降低、僅剩一半的數值，特別是小孩的快速成長期有限，不應受錯誤的生活作息所耽誤。

醫師提醒，青春期前每年平均應該要長高4至6公分、青春期後平均最快每年可以增加8至10公分，父母可將此數值當成評估孩子成長是否有落後的指標

該如何幫助孩子養成正確的睡眠習慣呢？陳奕成提出３大建議，提醒家長如何從日常作息把握成長期：

睡眠關鍵1：攝取鈣質、色胺酸等天然舒眠營養

要讓孩子更好睡，建議從天然食物多攝取這些有助舒眠的營養素，例如鈣質，因為有安定神經、放鬆肌肉的作用，對於難以入睡的孩子來說有一定的穩定效果。另外，常見於乳品類、堅果類食物的「色胺酸」，為調節睡眠週期的重要荷爾蒙，是人體合成血清素和褪黑激素的原料。

睡眠關鍵2：建立孩子睡前儀式，培養規律作息

醫師分享，在睡前的一至兩個小時可以培養規律的親子互動時間，像是8點去洗澡，9點開始說故事，9點半關燈、抱著娃娃並聊聊天，10點準時睡覺，透過每天固定作息建立睡前儀式，讓這些習慣成為制約孩子準時上床睡覺的情境。

睡眠關鍵3：避免光線、3C等睡前刺激

醫師分享，睡前玩太開心、接觸太多3C用品、睡覺環境光線太亮等因素，都容易使得孩童的神經接受過度刺激、處於亢奮狀態而難以入睡，因此應避免讓孩子睡前一小時使用電子產品、進行太激烈的活動或擺設過量的夜燈等，以幫助更順利入眠。

無論是粉絲或來就診的爸媽，每當問起「成長要補充什麼？」，陳奕成醫師在臉書專頁「兒童內分泌陳奕成醫師的樂高園地」提到，一律都會建議先嘗試「多喝鮮奶」。除了有安定神經、放鬆肌肉作用的鈣質，以及調節睡眠週期重要賀爾蒙的色胺酸，能夠幫助孩子入眠以外，更可支持骨骼的健康和肌肉的成長，且鮮奶中含有多種必需胺基酸，這些胺基酸攝取後會轉化成成長因子（IGF-1）並進一步調節生長激素的分泌。

根據《國民營養健康狀況變遷調查(106-109年)》數據，國健署建議每天喝足兩杯鮮奶（一杯240mL），但7至18歲的兒童及青少年，乳品類攝取不足一杯比例竟高達八成，顯示成長期孩子普遍有鈣、蛋白質等營養缺口。

提醒家長每天都要準備兩杯鮮奶，一杯可搭配早餐，另一杯則可在下午、晚餐之後或睡前飲用，不僅補足營養，也能夠避免孩子因為飢餓而中斷睡眠的問題。醫師補充，若有擔心消化不良，只要注意睡前不要吃太飽即可，也可以考慮準備溫熱鮮奶，幫助孩子更放鬆入睡。