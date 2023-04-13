加強台灣國會民主韌性！公督盟提六大類「保台」法案　呼籲朝野黨團應盡速排審

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）距離台灣2024總統與立委選舉僅剩10個月，中國的認知作戰在此時進入高峰，藉由網路或地方耳語、招待旅遊等方式，企圖影響民主國家的選舉結果，並在台灣周邊區域展開「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，在嚴峻的局面下，公民監督國會聯盟（Citizen Congress Watch）今(13)日提出六大類保台法案。

公督盟透過新聞稿指出，台灣的安全挑戰在這幾年又更加巨大，去年俄羅斯悍然入侵烏克蘭戰爭，凸顯威權國家肆意攻擊鄰近民主國家的巨大風險。世界各國對台海情勢的關注不斷升高，除了在外交上的交鋒，軍事方面也動作頻繁，解放軍軍機一再越過台海中線，試探我國底線。與此同時，美方通過國防授權法案，對台軍售案數目創下新高，台灣也積極研發自製軍備，並恢復一年期兵役。只是許多退伍將領、前任官員多次往來中國，民間也不乏投降或簽署和平協議的聲音，內憂外患讓台灣的未來顯得更不確定。

公督盟提醒，國安局勢不等人，六大類保台法案，呼籲朝野黨團應盡速排審。在嚴峻的局面下，他們仍支持立院持續透過法制手段，深化民主、守護主權。然而有許多法案仍然躺在立院，並未經過充分討論。

公督盟從六個面向探討「保台」法規，首先是增強國防相關法規，「要塞堡壘地帶法修正草案」管理國防上所必須控制與確保之戰術要點、軍港及軍用飛機場及周遭之必要區，而近來時空變遷，防衛作戰型態轉變，為兼顧地方發展及人民權益，有再重新檢討修正之必要。

第二方面，牽涉到民防動員體系，包含「全民防衛動員準備法」、「民防法」、「災害救助法」等法案，結合平時災防，戰時動員之民間力量，提高敵方戰爭成本，降低戰時社會損失。

第三方面，利益衝突與資訊透明相關法規，「境外勢力影響透明法草案」、「反滲透法部分條文修正草案」，讓資訊透明，要求境外勢力登記，讓遊說過程透明，認定何者為境外勢力，並規範違法的行為或資金運用。

第四方面，防止認知戰、錯假訊息相關法規，在不影響公民社會言論保障的情況下，應盡速立法規範。

第五方面，防止境外勢力干擾選舉的相關法規，「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」貫徹掃除黑金、防杜境外勢力介入選舉、罷免，促進選舉、罷免廣告資訊透明公開，遏止深度偽造影音影響選舉、罷免結果及改進選舉作業。

第六方面，防止國會被滲透的相關法案，公督盟長期關注的「遊說法」、「公職人員利益衝突迴避法」、「立法院職權行使法」，以及「立法委員行為法增訂第五條之一條文草案」能夠使民意代表的政治足跡進一步開放透明，提高敵對勢力滲透台灣政治圈之成本。

公督盟指出，上述多條保台法案都塵封於立院，有些牽涉國家管制權限的爭議而被冷凍，仍待進一步的社會共識。然而，沒有討論，就沒有共識的凝聚。擱置討論不該是無限期的，隨著國際局勢愈發緊迫，公督盟呼籲朝野政黨盡速開啟社會溝通，讓社會認知到保台法案有必要深入討論。

最後，在資訊爆炸的時代，媒體識讀能力尤顯重要，立法院每會期至少有1000筆的質詢影片公開上網，公督盟花費大量人力與資源，建置新公民評鑑網站，與立法院議事轉播網際網路多媒體隨選視訊(ivod)系統串聯。今日更對外號召1000位志工加入「國會監督者聯盟」，糾舉政治變色龍。