【台灣2024大選】國民黨12日提名第一梯次　16位立委參選人

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨昨(12日)提名第一梯次16位立委參選人，邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等藍營地方首長，與黨主席朱立倫一起為所有參選人造勢，營造團結氛圍。

為備戰2024立委選舉，國民黨昨下午召開中常會，通過提名第一梯次16位立委參選人，如下:

王鴻薇（北市3選區）、賴士葆（北市8選區）、洪孟楷（新北1選區）、林德福（新北9選區）、魯明哲（桃園3選區）、萬美玲（桃園4選區）、顏寬恒（台中2選區）、楊瓊瓔（台中3選區）、江啟臣（台中8選區）、謝衣鳯（彰化3選區）、馬文君（南投1選區）、林文瑞（雲林1選區）、黃柏霖（高雄5選區）、傅崐萁（花蓮）、陳玉珍（金門）、陳雪生（連江）。

外界關心國民黨總統提名人選何時宣布，文傳會主委洪孟楷說，國民黨有自己的節奏，最晚會在6月18日第3梯次立委提名前，提出人選。

(以上圖片均取自官方臉書)

昨天國民黨邀請到侯友宜、盧秀燕、蔣萬安、張善政、南投縣長許淑華等身兼中央提名委員的藍營縣市首長，與朱立倫在會中為16位立委參選人造勢，大家手牽手，不斷高喊國民黨團結、加油、勝利等口號，氣氛熱烈。

朱立倫在致詞時說，國民黨在上個月已整合黨內共同意見，現階段還要把藍軍朋友團結在一起，下階段包括民眾黨等非綠朋友，甚至民進黨內覺悟的朋友，都要團結在一起。

朱立倫也說，民進黨執政下台灣物價、房價皆漲，只有薪水不漲，防疫期間缺口罩、缺疫苗、缺快篩，民生缺蛋、缺雞肉、缺豬肉，什麼都缺，只有無能官員不缺，這就是民眾的心聲，國民黨一定要團結努力，因為讓民進黨再贏，台灣與中華民國一定輸，唯有國民黨、泛藍團結，在野各陣營的朋友都團結一致，台灣、中華民國才會贏。

至於民進黨昨提名兼任黨主席的副總統賴清德代表角逐2024總統大選，中央社引述朱立倫表示，面對中華民國的未來與台灣的幸福，未來的選舉是一個民主對抗獨裁、和平對抗戰爭、繁榮對抗蕭條的選戰。

朱立倫強調，過去綠營執政近8年，帶給台灣民主獨裁，兩岸進入戰爭邊緣，經濟衰敗蕭條，民進黨絕對多數、絕對獨裁，不只清算鬥爭在野黨，關掉電視台，還打壓所有反對聲音，限制言論自由，兩岸只有對抗交惡，沒有對話交流。現在民進黨提名一位堅定台獨主張者、務實的台獨工作者，兩岸未來到底要和平交流對話，還是要走向戰爭、對抗、交惡，這是一個關鍵時刻。

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