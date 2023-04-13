開出第一槍！不滿被貼「政府資助」標籤 美國主流媒體NPR退出推特

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）不滿被推特冠上「政府資助媒體」的帽子，美國全國公共廣播電台（National Public Radio，NPR）12日宣布，帳號停止更新，從此不再使用該平台，成為首個出走Twitter的美國主要媒體。

BBC報導，有著880萬推特追蹤者的NPR，自詡為非營利的獨立媒體，其在聲明中表示，「推特錯誤隱射我們的編輯運作並非獨立，此舉大大傷害我們的信譽。」NPR因此成了首個停用推特帳號的美國大媒，要求使用者訂閱電子報，並從NPR其他社群媒體取得新聞資訊。

NPR不玩了，推特執行長馬斯克（Elon Musk）在一連串推文中砲轟其揭露資金來源一事上前後不一致。根據NPR，政府來源僅佔其營運資金1%，其他多來自企業贊助、美國各地會員廣播電台繳交的會費、捐贈等。

英國國家廣播公司（BBC）最近也抗議推特將之標記為官方資助媒體，稱其經費來源是英國家戶繳納的電視牌照費、商業收益等。抗議成功，標籤已移除，改為「公眾資助」。

美國西北大學（Northwestern University）新聞教授與閱聽人研究專家Stephanie Edgerly表示，NPR拒用推特，堪稱「大膽」。畢竟，推特用戶年齡層較低、教育程度高，對新聞付費的意願也較高。換句話說，Twitter使用者是媒體亟欲「鎖住」的目標族群。

然而，Edgerly指出，推特僅占了美國大眾接收新聞來源的一小部分。根據2021年皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項調查，23%使用推特的美國人中，10人中有7人會用該平台獲取新聞資訊，比例低於臉書（Facebook）。

至於其他媒體會否跟進？Edgerly稱，若真有，「那就有意思了。」NPR的非營利立場，讓它能瀟灑地說走就走，毫無顧慮。但其他媒體，恐怕還有許多因素得掂量掂量。