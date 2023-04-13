兩度訪台灣！流量天后「電音精靈」Ellie Gouldin新歌聽起來　推出「最不貼近自己」新專輯只要粉絲放鬆跳舞

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Ellie Goulding推出全新專輯《超越天堂》，形容這是至今「最不貼近自己」的作品。

Ellie Goulding曾兩度造訪台灣，經典情歌〈Love Me Like You Do〉受樂迷熱愛，在生涯累積超過 371 億串流量，距離上一張專輯《湛藍》（Brightest Blue）推出近三年的時間，近日推出第五張全新專輯《超越天堂》（ Higher Than Heaven）。

Ellie Goulding最近在受訪時透露於疫情高峰時， 完全沒有心情寫抒情歌，因而打造出一張逃離現實的動感舞曲專輯； 而期間她也成為新手媽媽，她形容與兒子亞瑟（Arthur） 相處的時光，是緩解她長期心理問題的良藥，「 我每一天都能從他身上學習，而且他幾乎每個小時都在改變， 我必須試著跟上他。在這個過程中，我彷彿也變成一個更樂觀、 正向，也更有耐心的人， 而這都是我過去在工作生涯中逐漸丟失的特質。」 有時只是花半個小時坐在地上，靜靜地看著寶貝兒子玩耍， 都成為她最滿足、平靜的時光。

全新專輯《超越天堂》從 2021 年春天開始進錄音室製作，當時不僅英國處於疫情高峰， Ellie Goulding也身懷六甲，緊繃的大環境加上初次懷孕的忐忑， 反而淬鍊出一張滿是歡快舞曲的專輯，「在錄音室時， 確實能感受到大家以不同的方式經歷這些黑暗時刻，但也因為這樣， 我想沒有人想要再聽更多複雜的情感糾葛了， 我們都沒有心情寫情歌！」

不同於其他歌手熱衷分享製作新專輯的心路歷程，Ellie Goulding形容這是一張「最不貼近自己」的作品，「 因為創作靈感並不是來自我自身的經驗，所以我不用坐在錄音室裡， 反覆咀嚼那些深刻影響我的事情，這反倒讓我覺得非常自在， 因為我得以自在探索更多的可能。」專輯圍繞在「瘋狂沉浸在愛裡」 ，幾近上癮的炙熱感受，要大家隨著復古動感節拍一起揮別黑暗、 逃離現實並自在起舞。

新專輯已於全台實體通路、 數位平台發行。



Ellie Goulding釋出新單曲。（影/YouTube）