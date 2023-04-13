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兩度訪台灣！流量天后「電音精靈」Ellie Gouldin新歌聽起來　推出「最不貼近自己」新專輯只要粉絲放鬆跳舞

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/13 09:58
Ellie Goulding推出全新專輯《超越天堂》。（圖/環球西洋）

Ellie Goulding推出全新專輯《超越天堂》。（圖/環球西洋）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Ellie Goulding推出全新專輯《超越天堂》，形容這是至今「最不貼近自己」的作品。

Ellie Goulding曾兩度造訪台灣，經典情歌〈Love Me Like You Do〉受樂迷熱愛，在生涯累積超過 371 億串流量，距離上一張專輯《湛藍》（Brightest Blue）推出近三年的時間，近日推出第五張全新專輯《超越天堂》（Higher Than Heaven）。

Ellie Goulding最近在受訪時透露於疫情高峰時，完全沒有心情寫抒情歌，因而打造出一張逃離現實的動感舞曲專輯；而期間她也成為新手媽媽，她形容與兒子亞瑟（Arthur）相處的時光，是緩解她長期心理問題的良藥，「我每一天都能從他身上學習，而且他幾乎每個小時都在改變，我必須試著跟上他。在這個過程中，我彷彿也變成一個更樂觀、正向，也更有耐心的人，而這都是我過去在工作生涯中逐漸丟失的特質。」有時只是花半個小時坐在地上，靜靜地看著寶貝兒子玩耍，都成為她最滿足、平靜的時光。

全新專輯《超越天堂》從 2021 年春天開始進錄音室製作，當時不僅英國處於疫情高峰，Ellie Goulding也身懷六甲，緊繃的大環境加上初次懷孕的忐忑，反而淬鍊出一張滿是歡快舞曲的專輯，「在錄音室時，確實能感受到大家以不同的方式經歷這些黑暗時刻，但也因為這樣，我想沒有人想要再聽更多複雜的情感糾葛了，我們都沒有心情寫情歌！」

不同於其他歌手熱衷分享製作新專輯的心路歷程，Ellie Goulding形容這是一張「最不貼近自己」的作品，「因為創作靈感並不是來自我自身的經驗，所以我不用坐在錄音室裡，反覆咀嚼那些深刻影響我的事情，這反倒讓我覺得非常自在，因為我得以自在探索更多的可能。」專輯圍繞在「瘋狂沉浸在愛裡」，幾近上癮的炙熱感受，要大家隨著復古動感節拍一起揮別黑暗、逃離現實並自在起舞。

新專輯已於全台實體通路、數位平台發行。


Ellie Goulding釋出新單曲。（影/YouTube）
Ellie Goulding
艾麗高登

更新時間 : 2023-04-13 18:57 GMT+08:00

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