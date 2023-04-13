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轉型高值化產品！第6屆台灣國際扣件展5月高雄登場　

高雄市經發局：台灣國際扣件展為兩年舉辦一次的專業扣件展覽，本屆以「Where Quality Sets the Pace」為主軸，呈現臺灣扣件「高端化」、「高科技」及「高值化」特色。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/13 10:02
大合照。（照片由高市府經發局提供）

大合照。（照片由高市府經發局提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因疫情影響睽違5年第六屆「台灣國際扣件展（Taiwan International Fastener Show）」將於5月3日在高雄展覽館登場，副市長羅達生表示，臺灣扣件產業實力堅強，依財政部統計廠商家數高達3,131家，高雄素有全臺最大螺絲窟之稱，廠商家數共913家、佔全臺3成，但產值卻超過5成，足見高雄螺絲產業興盛且致力轉型高值化。

高雄市政府副市長羅達生昨(12)日致詞時表示，市府與經濟部推動高雄扣件產業數位轉型及淨零轉型，從既有的上游金屬材料，到下游航太、船舶、醫材、電動車產業應用，透過發展5G AIoT創新產業，協助傳統業者導入智慧化製程，因應市場變化提供少量多樣的客製產品，讓螺絲從「論斤賣」轉型為「論顆賣」的高值化產品，並積極輔導扣件業者因應歐盟CBAM於今年10月需提出的碳盤查報告，持續朝淨零排放目標邁進。

參展業者世豐螺絲總經理陳駿彥感謝國貿局與高市府支持扣件產業，不僅串聯產官學研分享如何將產品轉型朝向高值化、智慧化升級發展，展覽中更精心安排全球論壇、商洽會及線上展覽等多元活動，讓更多專業買主能藉展覽洞悉綠色永續及低碳扣件的趨勢，協助廠商拓展海外商機與國際行銷通路。

高市府經發局長廖泰翔表示，高雄有海空雙港、高鐵、捷運以及輕軌等便利交通運輸，以及高雄展覽館、高雄國際會議中心等國際專業會展場地，住宿方面更可提供超過2萬間的客房，是最適合舉辦國際級展覽會議活動的城市。他並指出，今年已有化學年會、MDRT Day Taiwan等16場大型活動將在高雄舉行，活動數較去(2022)年成長4倍，初估年產值將超過70億元，較去年成長2.7倍。

高雄市經發局說明，台灣國際扣件展為兩年舉辦一次的專業扣件展覽，本屆以「Where Quality Sets the Pace」為主軸，呈現臺灣扣件「高端化」、「高科技」及「高值化」特色，將於5月3日至5日假高雄展覽館舉辦，今年並結合綠色永續議題規劃國際研討論、論壇、線上展覽及商洽會等多元內容，計有283家廠商、835個攤位展出。
高雄
台灣國際扣件展

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