美股12日開高走低•法人：台股留意調節壓力 台灣擴產計畫傳放緩•台積電：緘默期不評論

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美聯準會擔憂流動性危機，美股開高走低，台股12日漲19點收在15932點，台積電高雄廠傳出將改建為5奈米至7奈米以下先進晶圓製程。法人表示，台股後續需留意短線逢高調節壓力。

美國公布3月消費者物價指數（CPI）年增率降至5%，低於市場預期，不過美國聯邦準備理事會（Fed）公布3月政策會議紀要，顯示聯邦公開市場委員會（FOMC）部分成員擔憂地區性銀行流動性危機，美股開高走低。

道瓊工業指數12日下跌38.29點或0.11%，收33646.50點。標準普爾500指數下挫16.99點或0.41%，收4091.95點。那斯達克綜合指數挫跌102.54點或0.85%，收11929.34點。費城半導體指數下挫56.90點或1.83%，收3052.52點。

台股加權指數12日終場漲19.09點，收在15932.97點，漲幅0.12%，成交值新台幣2289.65億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超59.88億元，其中自營商買超5.39億元，投信買超0.68億元，外資及陸資買超53.81億元。

從類股來看，電子權值股12日整理休息，台積電守住520元，重電族群受到市場資金吹捧，士電、華城、亞力攻上漲停。

在台指期淨部位，三大法人12日淨多單增加58口至12408口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1290口至10426口。

根據中央社，期貨法人指出，台股12日以上下影線紅K棒向上墊高，後續需留意短線逢高調節修正壓力。

台積電傳出高雄廠建廠計畫出現變化後，12日進一步傳出南科、中科與竹科等多個擴產計畫也將放緩。不過媒體今天(13日)報導，台積電高雄廠將改建為5奈米至7奈米以下先進晶圓製程。台積電表示，正處法說會前緘默期，不便多做評論。

台灣機械工業同業公會12日公布3月機械出口值24.73億美元，年減21.6%，較2月增加16.26%。若以新台幣計算3月出口值約756億元，較去年同期減少15.1%。台灣工具機暨零組件工業同業公會12日公布3月工具機出口金額1.84億美元，較2月成長9.7%，比去年同期減少19.6%。

台積電預計4月20日召開線上法說會。12日有媒體報導，因應半導體產業景氣復甦情況不明，加上美國與日本設廠壓力影響，台積電南科3奈米擴產計畫，以及竹科寶山、中科2奈米廠建廠計畫也將放緩。

台積電指出，目前正處法人說明會前緘默期，不便多做評論。

法人認為，台積電過去未曾宣布中科2奈米廠建廠時程，相關建廠計畫放緩的傳言有待釐清，將等台積電於法說會說明最新確切的擴產計畫。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，除國內及海外擴產是否有遞延外，台積電今年資本支出是否維持在320億至360億美元規模，也備受關注。

劉佩真表示，終端需求變化、庫存去化情況、各製程產能利用率變化以及下半年訂單能見度，都是台積電法說會的重點。