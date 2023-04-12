中國對台灣行貿易壁壘調查 陸委會：徒增台業者干擾 貿易局：願意不設前提進行磋商

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中國今（12）日宣布對台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，陸委會表示，此舉無助兩岸貿易進一步合作及發展；經濟部貿易局指出，尚未收到中方通知，但近年來已准許9835項中國農、工產品進口；經濟部則強調，我方願意在不設前提下，就貿易議題與對岸磋商討論。

中國商務部今天發布公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品。

陸委會今日以書面回應，中國、台灣分別於2001年底、2002年初先後加入世界貿易組織（WTO）。雙方在加入WTO過程中，未就貨品貿易進行協商，台灣為維護利益，在台灣地區與中國地區貿易許可辦法第8條明定，准許輸入台灣的中國物品項目須符合不危害國家安全及對相關產業無重大不良影響的條件。

陸委會表示，多年來政府依上述規定，持續檢討中國物品輸入項目，目前尚未對中國開放的農工產品約有2000餘項。兩岸曾對尚未對中國開放部分產品進口問題磋商，因故未能完成，中方當時已充分理解。

陸委會強調，政府相關機關將持續密切關注後續發展，對於業者可能面臨的問題亦予以必要協助，中方此舉「徒增對我方業者之干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展」。

中央社引述貿易局「大陸物品不准許輸入項目彙總表」指出，共2460項貨品，其中農產品類占最大宗，包括芒果、鳳梨、蓮霧和粗製花生油等；工業產品包含鋼鐵螺絲帽、鋁管和其他混合五金廢料等，電器類包括太陽能熱水器、乾衣機等；紡織物包括漂白棉平紋梭織物、牛仔布等。

貿易局晚間回應，台灣對中國物品的進口規範，是依照民國82年4月所訂定的「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」來管理，如符合不危害國家安全與對相關產業無重大不良影響下，就可公告開放進口。

貿易局每2個月召開「開放中國大陸物品輸入審查會議」審查，多年來基於國內需求，事實上已准許9835項中國農、工產品進口。

貿易局強調，兩岸的經貿互動是互利互補，是區域間甚至是全世界供應鏈的關鍵一環，對全球穩定繁榮至關重要。中方不宜將貿易議題複雜化、工具化，干擾全球經濟發展。

貿易局表示，考量兩岸的經濟條件與結構不同，若有需要，台灣願意在不設前提的情況下，就貿易議題與對岸磋商討論。

且根據了解，中國對外貿易壁壘調查規則第14條即明定，公告後應通知台灣，但目前政府仍未收到通知。依據同一規則，中方若認定構成所稱的貿易壁壘，則應採取雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制或採取其他適當的措施。