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美軍火商團5月訪台灣談合作生產彈藥、無人機 學者：僅盟國能入美國防供應鏈、傳達台美互信

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/12 20:36
美國軍火商5月將來台灣商討共同生產彈藥、無人機的合作。

美國軍火商5月將來台灣商討共同生產彈藥、無人機的合作。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）外媒報導，美國25家國防承包商將於5月組團訪台。專家學者分析，台美合作生產彈藥武器，能充實台灣戰備存量面對威脅，也能輸出他國落實雙贏。此外，美國法律規定僅盟國能加入國防供應鏈，因此本次訪團也傳達台美互信。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）引述美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指出，約25家美國國防承包商計劃於今年5月初派代表組團，由美軍太平洋陸戰隊退役司令魯德（Steven Rudder）率領訪問台灣，商討共同生產無人機和彈藥。這將是疫後首個訪台的美國國防產業大型代表團。

報導指出，該代表團將與台灣國防產業代表會談，也希望與我國總統蔡英文會晤。

韓儒伯表示，此行旨在「促進與台灣國防產業的合作」，並透露台方對空中、水面和水下無人機，以及彈藥有興趣。；美方代表團將尋找機會提供先進技術，並與台灣企業共同開發無人機。

中央社報導引述專家學者分析指出，俄烏戰爭之鑑警示美方，補給之於海島台灣的重要性；推測訪團可能著重系統化對台軍售，也代表台美互信再度深化。

前國防部飛彈指揮部計畫處長周宇平向中央社表示，軍火商訪團來台能和部隊人員交流以滿足現實供需，然而，美企需獲得美國政府授權才能在海外共同生產武器。而國軍對於軍武測評有一定時程，因此這次訪團來台後續效果需時間觀察。

國防部智庫、國防安全研究院學者沈明室分析，以俄烏戰爭為例，烏軍後勤彈藥嚴重缺乏，美國能透過自身與北約盟國進行補給，然台灣四面環海，一但遭到中國封鎖恐難以補給，因此友盟除了將彈藥儲存在菲律賓及日本等地外，能夠事先與台灣合作生產彈藥更顯重要，能顧及緊急狀態需求，並延長台灣的作戰持續力，也能降低採購成本，深化美台安全軍事合作。 此外，也有台灣能夠出口彈藥至他國惠及盟友的多重好處。

國防院學者蘇紫雲強調，美國法律規定僅盟國才能加入美國的國防供應鏈，特別是前美國總統川普2018年訂定政策將紅色供應鏈踢出美國國防產業，因此這次訪團來台傳達台美互信。

蘇紫雲也說，台灣的製造業能量雄厚，此行除擴大台灣裝備採購，也可能談及系統化供應台灣軍備，同時討論無人機、船艦等議題；美方國防產業能量受俄烏戰爭影響明顯不足，由於美方過去曾採購國軍自製的輕兵器彈藥，因此這次訪團也不無可能尋找製造夥伴，落實雙贏成果。
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