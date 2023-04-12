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中國突宣布即日起　對台灣2455項商品進行「貿易壁壘調查」

中國商務部指出，申請人提出的申請中涉及2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/12 18:21
示意圖為北京市區 (美聯社檔案照片)

示意圖為北京市區 (美聯社檔案照片)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國商務部今(12日) 下午發布公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計在2024年1月12日結束。

中國商務部12日下午在官網發布公告表示，於今年3月17日收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會等單位正式提交的貿易壁壘調查申請書，「請求就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查」。

商務部指出，申請人提出的申請中涉及2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。

商務部表示，依據「中華人民共和國對外貿易法」和「對外貿易壁壘調查規則」有關規定審查申請人符合資格規定，申請書及相關證據材料符合啟動貿易壁壘調查所要求的規定，因此決定自2023年4月12日起，就台灣地區對中國貿易限制措施進行貿易壁壘調查。

商務部稱，調查應在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日。

中方在公告中還提及以下重點, 包括 :

調查程式

根據《對外貿易壁壘調查規則》的規定，商務部可以採用問卷、實地核查等方式向利害關係方瞭解情況，進行調查。

查閱公開信息

調查過程中，利害關係方及公眾可通過商務部網站貿易救濟調查局子網站查詢案件公開信息，或到商務部貿易救濟公開信息查閱室查找、閱覽、抄錄並複印案件公開信息。

對立案的評論

利害關係方及公眾對立案相關問題的評論，應於本公告發佈之日起20日內以書面形式提交商務部。

台灣中央社報導，「貿易壁壘調查」是指一國或地區，依據其國內法世貿規則，調查其交易夥伴的立法、政策或做法等措施是否構成貿易壁壘，並視情況採取相關措施的做法。

中國突宣布即日起　對台灣2455項商品進行「貿易壁壘調查」圖/中國網路
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商務部

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