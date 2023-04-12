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中國為「航太活動」對台灣北部設禁航區3天 交通部：抗議奏效縮短為27分鐘

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/12 17:26
中國11日告知交通部將在台灣北方空域實施禁航區3天，經抗議後縮短為27分鐘。圖為民航機示意圖。

中國11日告知交通部將在台灣北方空域實施禁航區3天，經抗議後縮短為27分鐘。圖為民航機示意圖。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞／李朝儀　台北報導）路透社（12）日下午報導，自台灣總統蔡英文訪美後，動作頻頻的中國計劃於4月16至18日於台灣北方空域實施禁航區。台灣國防部指出，該區為民航要道，以航太活動為主；交通部最新消息證實，經抗議中方縮時為16日上午9時30分至57分禁航，共27分鐘。

中國不滿蔡英文日前訪美與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin MacCarthy）會晤，遂於4月8日至10日進行圍台軍演。如今又被路透社引述知情人士披露，擬於16日至18日在台灣以北空域劃設禁航區，該禁令干擾台灣北方的飛航情報區（FIR），恐影響高達7成來往東北亞和東南亞航班，以及往來台灣、南韓、日本、北美洲的班機。

國防部情報參謀次長室次長顏有賢中將於稍早的記者會上表示，這並非台灣發布的禁航區，而是中國所為，且此禁航區位在台灣防空識別區（ADIZ），距離台灣北面約85海里，為民航要道，目前是以航太活動為主，內容及細節仍待各部會持續掌握。

交通部稍後發布3點聲明指出，中國民航部門昨（11）日以服務電報（SVC）通知，以「從事航太活動」為由，於4月16至18日的每天上午9時至下午2時，逕自於台灣轄管的台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航。經我方抗議，中方改為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。

交通部發表3點聲明如下：

一、中華民國管轄的台北飛航情報區位處東亞南北航路要衝，也是西太平洋交通主要動脈，中國逕自以「航太活動」為由，在多條國際航線輻輳區域上劃設警示區，限制往來航班飛航，時間長達三天，不僅國際僅見，對本區飛航管理造成嚴重影響，衝擊往來航班飛航權益及安全更為重大。

二、我方肩負台北飛航情報區服務，有責任確保往來航班安全與飛航權益，已於今天稍早向中國表達這項無理劃設將為台北飛航情報區帶來巨大而不必要的飛航風險，並損害國際飛航權益，難以執行，要求中國改變，並表達嚴正抗議。

三、經我方抗議後，中國稍早通知我方，該「航太活動」時間將調整為16日上午9時30分至57分，中華民國為負責任的國際成員，將協力各方民航等單位，就相關狀況進行必要安排，確保各國旅運人員與飛航安全。
禁航區
交通部

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