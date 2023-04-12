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美國CDC示警 ：性傳染病例數年增7% 披衣菌感染占半數 梅毒激增32%

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/12 17:19
根據美國CDC統計，2021年性傳染病總通報病例數超過250萬例，一年內成長7%。（圖/pexels）

根據美國CDC統計，2021年性傳染病總通報病例數超過250萬例，一年內成長7%。（圖/pexels）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，2021年性傳染病總通報病例數超過250萬例，一年內成長7%，且擴散速度絲毫沒有放緩的跡象。

據資料顯示，逾250萬例中，披衣菌感染（Chlamydia）占了半數，2021年增加了約4%，淋病增加近5%。

值得注意的是，梅毒一年內激增32%，其中不乏為經由母子垂直感染的嬰兒，在2021年，因感染先天性梅毒，導致死胎或新生兒死亡的案例高達220例。

CDC性病防治組長 Leandro Mena博士說，先天性梅毒可透過懷孕早期和後期的梅毒篩檢來預防，但遺憾的是，在缺乏產前衛教和及時治療的情況下，錯失了預防先天性梅毒的最佳機會。

很多原因造成性傳染病病例數上升，包括席捲全球的新冠肺炎，疫情暴露了全世界公衛系統準備不足的窘境，當把所有醫療資源集中在治療和防治新冠肺炎時，卻忽略基本醫療服務，例如性傳染病篩檢和治療。

據近期一份報告，與2017年相比，2021年疫情大爆發期間，許多婦女無法獲得良好的生殖醫療保健服務，包含常規篩檢和避孕衛教。

此外，性傳染病經常面臨相當大的污名化和歧視，導致患者不願早期治療。Mena說，實際感染人數可能遠遠高於性傳染通報病例數。

每個人都有可能感染性傳染病，但根據CDC於2021年的統計，男同性戀、雙性戀男性、年輕人、黑人和美國印地安人的患病比例較高。

為了防止性傳染病持續擴散和達到最佳效益，我們應該制定因地制宜的因應措施，此外，我們也該確保那些社會經濟條件較差的族群也能獲得相同的資療資源。
性傳染病
梅毒
淋病
披衣菌

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