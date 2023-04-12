新北推路殺校園講座　學童成公民科學家共同防路殺

新北市政府農業局今年度針對「路殺」， 首次進入校園辦理「路殺環教講座」，由全國最大公民科學家「 路殺社」林德恩老師擔任講師， 目的在於宣導如何減少路殺發生並教導學生們成為小小公民科學家， 課程中也介紹新北市政府農業局近年來，如何利用路殺社數據設計的生 態廊道。

講座首站來到新店區青潭國小， 校園位置鄰近新北市政府農業局路殺設施之一的新店區平廣路， 校內四到六年級超過200名學生參與。 根據歐洲國家調查研究顯示因車禍造成死亡的鳥類一年高達3, 000萬隻，在路殺社已建置的資料中， 台灣最容易被路殺的生物為蛙類，除了造成動物的傷亡外， 駕駛人也常因閃避動物而產生交通事故，危害用路者的安全。 課堂中林德恩老師融入偵探卡通， 教導學生們可比照偵探卡通的劇情，利用手機拍下路殺現場， 並上傳拍照時間、定位地點、物種相片至路殺社「 臺灣動物路死觀察網」，由路殺團隊協助資料整理、 分析及物種鑑定來建立資料庫及路殺熱點。

另外在課堂中也跟學生介紹新北市生態廊道， 新北市政府農業局與路殺調查團隊利用路殺社資料庫數據， 依據不同動物習性設計減少路殺的生態廊道設施，例如「天空廊道」 兩端銜接的是樹冠層的最低處， 讓棲息在樹梢上的動物們安全抵達對側樹林；「過路排水廊道」 則是針對不喜歡碰水的動物， 將路面下排水溝設計成乾溼分離凹字型， 除了讓溪水可以流過也同時不影響動物行走， 可兼顧不同動物的習性。另外「斜坡式擋土牆結合地下生態廊道」 於道路上邊坡採用抗UV之塑布圍籬進行阻隔並誘導動物至新設的廊 道，並將上邊坡擋土牆設計成45度斜坡道讓動物得以順利踏上回家 的路。

新北市政府農業局長李玟表示，「路殺環教講座」 教導學生們認識路殺及如何開始成為小小公民科學家， 從這些事件進而發想如何幫助這些逝去生命得以發揮最大的價值，他們也同時歡迎對「路殺」議題有興趣的學校可與新北市政府農業局 (02)29603456分機3083洪小姐聯絡。今年農業局已規劃監測新店、汐止、 五股區等農路周遭環境的生態與路殺狀況， 後續搭配改善工程建構市民朋友與野生動物共好之友善農路。

「過路排水廊道」則是針對不喜歡碰水的動物，將路面下排水溝設計成乾溼分離凹字型，除了讓溪水可以流過也同時不影響動物行走，可兼顧不同動物的習性。（照片來源：新北市政府農業局提供）

遇到路殺時，可利用手機拍下路殺現場，並上傳拍照時間、定位地點、物種相片至路殺社「臺灣動物路死觀察網」，由路殺團隊協助資料整理、分析及物種鑑定來建立資料庫及路殺熱點。（照片來源：新北市政府農業局提供）