嬌聯公司響應新北市好日子愛心大平台　日本總社長再贈250萬元用品

嬌聯公司持續響應新北市好日子愛心大平台， 12日上午嬌聯日本總公司社長高原豪久特率領公司團隊至市府拜會 ，並捐贈市值250萬元的女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲， 高原社長盛讚侯友宜市長對於性別平等的推動， 他說即使在日本也沒有一位首長對於月經平權的倡導如此親力親為。

侯友宜表示，施政不能遺忘任何一個人。 每位女性從12歲開始有初經到更年期，有將近40年、 每月平均5至6日，換算起來， 一生約有6年9個月的時間與生理期相伴。估計， 台灣女性一生平均花費10萬元在購買生理用品上， 對於部分弱勢家庭是不可承受之重。 另外對於家中有嬰幼兒或是有臥床的失能者而言， 尿布亦屬高價消耗的必需品，也是一筆負擔。 感謝嬌聯公司自2021年起響應愛心大平台， 迄今共已捐贈630萬元的生理用品等，是企業力行ESG的典範。

侯友宜也提到台灣與日本友善， 新北市與日本神奈川縣等城市在防災與教育方面有所交流， 持續保持夥伴關係，非常開心高原社長等日本朋友來訪， 他代表新北市民表示歡迎，未來有機會也會前往日本訪問。

高原社長表示，全球對於月經貧窮和月經平權都非常重視， 他看到侯市長親力親為推動非常感動，他和市長都是男性， 無法體會女性在生理期的不便，但可以從經濟層面來協助。 在全球追求性別平等的趨勢下，和新北市一起來響應支持月經平權， 讓女性有更多活躍的生活空間。

高原社長係由台灣嬌聯公司董事長洪振輝、 總經理楊國柱等人陪同拜會。 教育局長張明文和社會局副局長許秀能等人亦參與代表受贈， 未來這些物資將轉贈弱勢家庭和偏區學校使用。