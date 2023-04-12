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嬌聯公司響應新北市好日子愛心大平台　日本總社長再贈250萬元用品

By 台灣英文新聞
2023/04/12 17:10
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

嬌聯公司持續響應新北市好日子愛心大平台，12日上午嬌聯日本總公司社長高原豪久特率領公司團隊至市府拜會，並捐贈市值250萬元的女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲，高原社長盛讚侯友宜市長對於性別平等的推動，他說即使在日本也沒有一位首長對於月經平權的倡導如此親力親為。

侯友宜表示，施政不能遺忘任何一個人。每位女性從12歲開始有初經到更年期，有將近40年、每月平均5至6日，換算起來，一生約有6年9個月的時間與生理期相伴。估計，台灣女性一生平均花費10萬元在購買生理用品上，對於部分弱勢家庭是不可承受之重。另外對於家中有嬰幼兒或是有臥床的失能者而言，尿布亦屬高價消耗的必需品，也是一筆負擔。感謝嬌聯公司自2021年起響應愛心大平台，迄今共已捐贈630萬元的生理用品等，是企業力行ESG的典範。

侯友宜也提到台灣與日本友善，新北市與日本神奈川縣等城市在防災與教育方面有所交流，持續保持夥伴關係，非常開心高原社長等日本朋友來訪，他代表新北市民表示歡迎，未來有機會也會前往日本訪問。

高原社長表示，全球對於月經貧窮和月經平權都非常重視，他看到侯市長親力親為推動非常感動，他和市長都是男性，無法體會女性在生理期的不便，但可以從經濟層面來協助。在全球追求性別平等的趨勢下，和新北市一起來響應支持月經平權，讓女性有更多活躍的生活空間。

高原社長係由台灣嬌聯公司董事長洪振輝、總經理楊國柱等人陪同拜會。教育局長張明文和社會局副局長許秀能等人亦參與代表受贈，未來這些物資將轉贈弱勢家庭和偏區學校使用。

更新時間 : 2023-04-12 18:28 GMT+08:00

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