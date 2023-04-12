Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

富邦金控2023年前3月稅後淨利139.08億元、EPS 1.12元

子公司北富銀獲利創歷年同期新高、富邦證券前3月獲利創歷年同期次高

By 台灣英文新聞
2023/04/12 16:56
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

富邦金控今(12)日表示，2023年3月自結合併稅前淨利61.30億元，稅後淨利65.16億元，累計今年前3月合併稅前淨利138.07億元，前3月稅後淨利139.08億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.12元。惟若排除產險防疫保單的保費收入、自留損失及相關準備等影響後，富邦金控2023年3月擬制性合併稅前淨利90.53億元、稅後淨利88.54億元；累計今年前3月合併稅前淨利203.32億元、稅後淨利191.28億元。子公司台北富邦銀行3月稅後淨利、累計今年前3月稅後淨利雙雙創下歷年同期新高；富邦證券累計今年前3月稅後淨利則創下歷年同期次高紀錄。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

● 富邦人壽2023年3月稅後淨利為48.22億元，累計前3月稅後淨利為72.39億元。3月份台股維持高檔整理，富邦人壽仍持續實現獲利，國內外股票、基金投資利益及利息收入為主要獲利來源。債市投資方面，3月國際金融局勢受到銀行業問題升溫而動盪加劇，長期利率下滑後震盪整理。在波動性上升時點，策略上以維持較充足現金流量，能較有彈性因應後續市場之不確定性。市場預期美國升息有望進入尾聲，匯市呈現區間盤整。外匯準備金新規自本月起適用， 3月底準備金餘額 329億，高於適用之準備金累積上限268億，有助富壽吸收匯率波動，並提供機動調整的彈性。未來在準備金餘額高於上限前提下，富壽可減少每月提列固定提存，每月節省約5億。此外，新增傳統避險成本提存或沖抵之規範，3月約增加沖抵6億元，反映近期避險成本偏高時，從外匯準備金釋出以減緩損益衝擊，而未來避險成本較低階段，亦額外增加提存，將可累積外匯準備金部位。

富邦人壽個體累計前3月初年度保費收入(First Year Premium)達239.70億元，總保費收入(Total Premium)達780.70億元，預估皆排名業界第二，3月初年度保費收入98.70億，較上月成長30.4%，其中利變型及投資型較上月分別成長33.6%及18.9%，總保費收入達300.22億，較上月成長54.8%，表現亮眼。3月底資本水準維持良好，RBC與淨值比率遠高於法定最低要求200%及3%以上。

● 台北富邦銀行2023年3月稅後淨利20.28億元，累積稅後淨利69.08億元，較去年同期成長6%，若去年獲利排除轉投資廉價購買利益，累計今年獲利相較去年成長約6成，主要來自營收較去年同期雙位數成長，其中利息淨收益受惠升息、存放結構調整及海外授信動能成長穩定增加，手續費淨收益年成長超過15%，主要來自財管及信用卡收益提升，加上今年以來金融市場震盪趨緩，台美利差持續維持高檔，股債評價及換匯交易利得皆較去年大幅提升。第一季信用卡新發卡突破80萬卡，Costco 聯名卡發卡及簽帳動能持續向上提升，既有主力產品J卡及momo卡流通卡及動卡數穩定增加，帶動有效卡數及簽帳金額皆較去年同期成長2成。截至3月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為932%，維持良好資產品質。

● 富邦產險2023年3月稅後虧損18.07億元，累計稅後虧損42.54億元。依公司防疫險實際損失發展趨勢評估，同時配合主管機關自3月20日起調整新冠肺炎通報機制而賠付中重症，推估防疫保單自留賠款並於3月一次反應影響數，到3月底提存賠款準備金餘額仍有23.87億可為後續理賠。同時為強化公司自有資本水準，將辦理第二次增資160億元，預計5月底前完成，屆時RBC將恢復並高於法定標準。

在業務表現方面，落實風險控管並維持穩健發展，3月整體簽單保費60.11億元，個人保險或企業保險皆有雙位數成長，帶動整體保費收入較去年同期成長24.0%，其中以商業火險年成長109.8%及水險39.5%之表現最為亮眼；累計前3月簽單保費收入158.0億元，成長10.2%，簽單市佔率達25.7%，續居市場龍頭。

● 富邦證券2023年3月稅後淨利5.39億元，與上月相當，累計1-3月稅後淨利15.34億元，較去年同期增加7.69億元，年增101%，今年以來，受惠國際股市及台股行情走升，證券金融資產部位獲利較去年同期獲利顯著增加。

表格: 富邦金控及各主要子公司2023年3月份稅後淨利

單位：百萬

2023

2022

3

1-3

3

1-3

富邦金控

6,516

13,908

7,770

46,477

每股稅後盈餘()

0.53

1.12

0.66

3.94

富邦人壽

4,822

7,239

4,865

36,363

台北富邦銀行

2,028

6,908

1,642

6,526

富邦產險

-1,807

-4,254

441

2,953

富邦證券

539

1,534

458

765

更新時間 : 2023-04-12 18:28 GMT+08:00

最受歡迎

道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
更新【突發新聞】淡江大學前副校長、知名戰略學者王高成　驚傳墜樓身亡
更新【突發新聞】淡江大學前副校長、知名戰略學者王高成　驚傳墜樓身亡
新北八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮
新北八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
喝茶抬槓好親密？與習近平交好 法國總統馬克宏：歐洲不該捲入台海戰爭 遭酸「macroning」
喝茶抬槓好親密？與習近平交好 法國總統馬克宏：歐洲不該捲入台海戰爭 遭酸「macroning」
黑巧克力好健康？消基會抽檢台灣市售產品 竟驗出重金屬「鉛、鎘」
黑巧克力好健康？消基會抽檢台灣市售產品 竟驗出重金屬「鉛、鎘」