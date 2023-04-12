富邦金控2023年前3月稅後淨利139.08億元、EPS 1.12元

富邦金控今(12)日表示，2023年3月自結合併稅前淨利61.30億元，稅後淨利65.16億元，累計今年前3月合併稅前淨利138.07億元，前3月稅後淨利139.08億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.12元。惟若排除產險防疫保單的保費收入、自留損失及相關準備等影響後，富邦金控2023年3月擬制性合併稅前淨利90.53億元、稅後淨利88.54億元；累計今年前3月合併稅前淨利203.32億元、稅後淨利191.28億元。子公司台北富邦銀行3月稅後淨利、累計今年前3月稅後淨利雙雙創下歷年同期新高；富邦證券累計今年前3月稅後淨利則創下歷年同期次高紀錄。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

● 富邦人壽2023年3月稅後淨利為48.22億元，累計前3月稅後淨利為72.39億元。3月份台股維持高檔整理，富邦人壽仍持續實現獲利，國內外股票、基金投資利益及利息收入為主要獲利來源。債市投資方面，3月國際金融局勢受到銀行業問題升溫而動盪加劇，長期利率下滑後震盪整理。在波動性上升時點，策略上以維持較充足現金流量，能較有彈性因應後續市場之不確定性。市場預期美國升息有望進入尾聲，匯市呈現區間盤整。外匯準備金新規自本月起適用， 3月底準備金餘額 329億，高於適用之準備金累積上限268億，有助富壽吸收匯率波動，並提供機動調整的彈性。未來在準備金餘額高於上限前提下，富壽可減少每月提列固定提存，每月節省約5億。此外，新增傳統避險成本提存或沖抵之規範，3月約增加沖抵6億元，反映近期避險成本偏高時，從外匯準備金釋出以減緩損益衝擊，而未來避險成本較低階段，亦額外增加提存，將可累積外匯準備金部位。

富邦人壽個體累計前3月初年度保費收入(First Year Premium)達239.70億元，總保費收入(Total Premium)達780.70億元，預估皆排名業界第二，3月初年度保費收入98.70億，較上月成長30.4%，其中利變型及投資型較上月分別成長33.6%及18.9%，總保費收入達300.22億，較上月成長54.8%，表現亮眼。3月底資本水準維持良好，RBC與淨值比率遠高於法定最低要求200%及3%以上。

● 台北富邦銀行2023年3月稅後淨利20.28億元，累積稅後淨利69.08億元，較去年同期成長6%，若去年獲利排除轉投資廉價購買利益，累計今年獲利相較去年成長約6成，主要來自營收較去年同期雙位數成長，其中利息淨收益受惠升息、存放結構調整及海外授信動能成長穩定增加，手續費淨收益年成長超過15%，主要來自財管及信用卡收益提升，加上今年以來金融市場震盪趨緩，台美利差持續維持高檔，股債評價及換匯交易利得皆較去年大幅提升。第一季信用卡新發卡突破80萬卡，Costco 聯名卡發卡及簽帳動能持續向上提升，既有主力產品J卡及momo卡流通卡及動卡數穩定增加，帶動有效卡數及簽帳金額皆較去年同期成長2成。截至3月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為932%，維持良好資產品質。

● 富邦產險2023年3月稅後虧損18.07億元，累計稅後虧損42.54億元。依公司防疫險實際損失發展趨勢評估，同時配合主管機關自3月20日起調整新冠肺炎通報機制而賠付中重症，推估防疫保單自留賠款並於3月一次反應影響數，到3月底提存賠款準備金餘額仍有23.87億可為後續理賠。同時為強化公司自有資本水準，將辦理第二次增資160億元，預計5月底前完成，屆時RBC將恢復並高於法定標準。

在業務表現方面，落實風險控管並維持穩健發展，3月整體簽單保費60.11億元，個人保險或企業保險皆有雙位數成長，帶動整體保費收入較去年同期成長24.0%，其中以商業火險年成長109.8%及水險39.5%之表現最為亮眼；累計前3月簽單保費收入158.0億元，成長10.2%，簽單市佔率達25.7%，續居市場龍頭。

● 富邦證券2023年3月稅後淨利5.39億元，與上月相當，累計1-3月稅後淨利15.34億元，較去年同期增加7.69億元，年增101%，今年以來，受惠國際股市及台股行情走升，證券金融資產部位獲利較去年同期獲利顯著增加。

表格: 富邦金控及各主要子公司2023年3月份稅後淨利