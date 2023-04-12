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美國槍枝暴力氾濫　21%曾受槍枝威脅　有色人種更為嚴重

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/12 16:50
調查顯示，在美國，有五分之一的人曾受到槍枝威脅（示意圖／Pixabay_Rudy and Peter Skitterians）

調查顯示，在美國，有五分之一的人曾受到槍枝威脅（示意圖／Pixabay_Rudy and Peter Skitterians）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）根據一項調查顯示，在美國，有五分之一的人表示曾受到槍枝威脅，另有類似比例的人曾遭遇家庭成員死於槍下，調查也顯示，非裔及西班牙裔與其他族群相較下，受槍枝威脅的程度更加嚴重。

根據凱撒家庭基金會（Kaiser Family Foundation）3月中針對1271名成年美國人所做的調查，有21%的人曾受到槍枝暴力威脅，另外分別有19%的人遭受親友死於槍枝下的遭遇（包含自殺），以及17%的人親眼目睹他人遭槍殺。

調查結果顯示，尤其在美國的有色人種受到的槍枝威脅情形更加嚴重。有34%的非裔族群遭遇親友被槍殺，是白人族群17%的兩倍。另外有32%非裔及33%西班牙裔族群表示自己「每天」或「幾乎每天」擔心自己或至親成為槍枝暴力的受害者，為白人族群的三倍。

此外，有84%的成年人表示，自己至少採取了一項預防措施，以保護自己及家人受到槍枝暴力可能性。

58%的受訪者曾與孩子或其他家庭成員討論過槍枝安全，44%的人曾購買刀或胡椒水噴霧等自保，41%的人曾參加槍枝安全課或射擊練習，35%會避開人潮密集處，29%的人購買槍枝來保護自己及家人的安全，23%的人會避免搭乘大眾交通工具。

另外，有41%的美國成人家中有擺放槍枝，其中有44%家中的槍枝存放於沒有上鎖的地方。

根據中央社引用非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）資料，美國今年至今有1萬1631人死於槍下，其中4965件為謀殺、意外及自衛使用槍枝事件，另有6666人為自盡。
美國
槍枝
槍枝暴力

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