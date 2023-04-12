公布中國對台灣軍演概況 國防部：3/28已成立應變中心、譴責共軍機艦持續騷擾台海

(台灣英文新聞／李朝儀 台北報導）國防部今（12）日下午召開記者會，就中共軍演暨年度民安演習規劃進行說明。 國防部發言人孫立方指出，共軍雖然宣對台軍演落幕，但連日來仍有共軍機艦在台海周邊區域進行騷擾，國防部對此破壞區域和平穩定、蓄意威懾及挑釁的動作予以譴責。

台灣總統蔡英文日前訪美，與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin MacCarthy）會晤，中國遂於4月8日至10日進行圍台軍演以示不滿。情報次長室次長顏有賢中將今日說明共軍舉行為期３日的「聯合利劍」演習概況。

顏有賢表示，8日8時20分中共東部戰區宣布4月8至10日在台灣周邊海空域實施「聯合利劍」演習及環臺戰備警巡。當日9時30分起，共軍無人機、空中預警機、殲擊機等各型機71架次及作戰艦9艘於我周邊海空域實施大兵力軍事襲擾。

顏有賢進一步說明，9日5時55分起，共軍無人機、預警機、殲擊機、艦載機、轟炸機等各型機70架次及作戰艦11艘續於我周邊海空域實施聯合軍事威懾；10日5時41分起：中共無人機、預警機、殲擊機及艦載機等各型機91架次及作戰艦12艘續於我周邊海空域實施聯合封控作為。

(圖/國防部提供)

作戰及計畫次長室次長李天龍中將則就國軍應變進行說明，包括成立應變中心、提升戰備等級以及戰備應處作為。

李天龍表示，國軍3月28日即總統專機出訪前一天，已成立應變中心，國防部及各戰略單位結合戰情機制開設應變中心，嚴密監控海、空動態，指揮戰備部隊應變制變；此外，國軍自4月8日上午8時起，提升為「加強戒備」，正、副主官不可同時離營（防區）。

李天龍還指出，國軍依「守中線、守領海、守主權」指導，按突發狀況處置規定適切派遣海空兵力及陸基防空、制海飛彈部隊，在海巡艦艇協防下，應對進入應變區之共軍機艦。

儘管共軍宣告「聯合利劍」對台戰備警巡操演告一段落，國防部發言人孫立方表示，但兩日來仍有共軍機艦在台海周邊區域作騷擾的動作，國防部對這種破壞區域和平穩定，蓄意威懾及挑釁的動作，表達譴責。