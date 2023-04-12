澳洲35噸聯結車導入台灣MIT自駕技術　擴大車輛感知能力至公里等級

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」今(12)日開幕，經濟部技術處表示，台灣移動研發聯盟(mTARC)主題館，今年展出18項車輛電動化與智慧化的科技專案成果，其中工研院自主研發的高速公路自駕技術導入35噸聯結車，將成為澳洲首例高速公路自駕測試案，也是臺灣第一個在開放道路自駕的國際輸出案。



經濟部技術處張能凱簡任技正致詞時表示，根據研調機構資料顯示，因應全球淨零轉型，2022年全球新能源車產值較前一年成長63.6％，預計2037年電動車銷量將超越燃油車，全球產值上看2.1兆美元。技術處在去年即推動了300件技術合作案，衍生產值超過百億元，未來4年規劃投入50億元科專資源，補助法人與業者在電動車與智慧車電領域的研發，協助產業布局國際供應鏈。



經濟部表示，這次mTARC主題館所展出的展品已與28間國內外廠商有所合作，並催生了3家新創公司的成立。現場所展示的量產型智慧線控電動小型巴士，搭載了自主線控底盤與電芯，源自於車輛中心執行經濟部技術處科專成果-全臺首輛MIT自駕小巴WinBus，其技術成果獲得六和機械肯定，挹注2億元推動新創「和緯車輛」，經過三年的技術合作與設計研發，正式推出量產的線控底盤與自主電芯的電動小巴，並可協助業者快速搭載智慧駕駛系統，預計2024年切入國際市場。



此外，科專技術發展樹脂固態電池獲得全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards)，工研院於2022年以技術作價方式成立「愛國者綠能科技」推動固態電池產業化，目前已獲國內大廠投資7千萬元，年底可望募資達3億元，且正與中華汽車及國際車廠洽談合作，導入電動車實車驗證，預估可創造億元以上產值。

另一間透過科技專案支持工研院新創的「科飛數位」，以智慧化開發環境協助國內車廠打造具國際標準的作業系統，開發出臺灣第一台整車控制器，預估今年募資金額以1億元為目標，進軍全球綠色載具市場。



技術處提到，工研院將自主研發的高速公路自駕技術導入35噸聯結車，與澳洲最大公路營運企業Transurban合作，並取得政府所核發自駕聯結車測試運行許可，成為澳洲首例高速公路自駕測試案，也是臺灣第一個在開放道路自駕的國際輸出案，讓MIT自駕實力走向世界。其技術是透過建置逾40公里且涵蓋高難度隧道路線的高精地圖，並藉由智慧公路系統輔助，擴大車輛感知能力至公里等級，在以時速80公里行駛時仍能精準控制及定位，提升自駕聯結車安全及運行舒適性。

2023年「台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)」、「台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)」及「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」三展首度同期辦理，將於4月12日至15日於南港展覽1館盛大展出，共計830家參展商使用2,200個攤位，DigitalGO線上展則於4月10日至23日展出。此屆展覽匯集國內車輛產業指標廠商，亦有來自美國、英國、加拿大、新加坡及以色列等16國國際企業參展。

大合照。(照片由經濟部技術處提供)