泰國潑水節4/13登場 準備衝了？醫示警：「病媒蚊、Ａ肝、猴痘」流行中

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）一年一度的潑水節慶典即將到來，隨著各國國境開放，今年預計也將吸引大批旅客湧入泰國及鄰近國家。新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎提醒，前往東南亞國家旅遊需留意病媒蚊、A型肝炎和猴痘等疾病。

依據疾管署疫情統計，泰國、緬甸等多數東南亞國家均有登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症等病媒蚊傳染病疫情，我國今(2023)年截至4月10日，累計23例境外移入登革熱病例，高於去年、前年同期，個案感染地均為東南亞及南亞國家。

彭仁奎執行長呼籲，國人在當地從事戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。

返國入境後14天內，若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹，或是腹瀉或嘔吐等症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊接觸史，以利醫師診治、通報及衛生機關介入防疫。

此外，國內近年A型肝炎(糞口傳染)的發生率已大幅下降，30歲以下民眾大部分沒有抗體，呼籲國人如前往衛生條件較不佳的地區時，應留意飲水食物及環境衛生，避免生飲、生食，尤其生蠔或水產貝類，應澈底煮熟再食用，並常以肥皂(或乾洗手液)洗手，以免感染A型肝炎或其他腸道傳染病。

除注意病媒蚊傳染及飲食安全外，近日泰國也出現Mpox (猴痘)確診案例。目前國際Mpox疫情以密切接觸之人際傳播為主，建議避免出入可能與不特定人士密切接觸之高風險場域，旅遊期間也應避免接觸野生動物，減少人畜共通傳播風險。

如有出現發燒、皮疹、水泡或膿疱等疑似症狀，務必於入境時主動洽疾管署檢疫站協助評估，入境後應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

彭仁奎執表示，目前A型肝炎及Mpox (近6個月曾有高風險性行為)均可透過接種疫苗預防。國人如欲前往泰國等新南向國家，可於出發前2至4週向新南向人員健康服務中心進行聯繫，或至旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估，以增加自身保護力。

「新南向人員健康服務中心」提供新南向國家相關醫療諮詢及轉銜服務，相關資訊可至新南向人員健康服務中心網站，或撥打服務專線：02-23123456分機66607(服務時間：平日9至17時)洽詢。

什麼是潑水節？

根據泰國觀光局台北辦事處資料，泰國潑水節(宋卡節)對泰國人來說是一年中最歡樂的傳統新年節日，在這段長假期間許多居住在城市的居民紛紛返鄉與家人團聚過節。在泰國最熱的四月準備開始祈求新的一年好運。愛玩的年輕人相互潑水收集一整年的好運，向人潑水弄的全身濕答答卻不會感到生氣被羞辱，因為水象徵祝福，讓大家在最熱的季節清涼消暑。

泰國潑水節在4月13~15日，也是泰國的傳統新年。泰國字中的 “Songkran宋卡” 源自於 “Sanskrit”，意思是“通過”，進入新的星象，展開新的一年。僅管現在泰國的官方新年早已改成1月1日，人們依舊尊重這個古老傳統節日。

參加潑水節活動小訣竅