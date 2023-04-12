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【台灣2024大選】傳將被徵召選總統　侯友宜：做好準備隨時上場面對挑戰

有媒體報導，被視為藍營最強母雞的侯友宜已準備迎戰，只等黨中央拍板徵召，就代表國民黨出擊。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/12 14:29
圖/侯友宜臉書

圖/侯友宜臉書

延伸閱讀: 台灣民進黨今正式提名總統候選人　賴清德: 2024是「民主與專制」的抉擇

【「落跑」口水戰】綠說侯友宜是「hohoGPT」 藍稱賴清德「皮皮GPT」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市長侯友宜被認為是代表中國國民黨參選2024年總統熱門人選之一，他今天(12日) 表示，在每個職位上都會把事情做好，他平時都會做好準備，面對挑戰都能克服並隨時上場。

國民黨2024總統人選尚未出爐，但傳出侯友宜已做好準備。有媒體報導，被視為藍營最強母雞的侯友宜已準備迎戰，只等黨中央拍板徵召，就代表國民黨出擊。

黨主席朱立倫昨(11日) 受訪時說，「就我所知道，當然是準備好了」；侯友宜今天主持完市政會議後接受聯訪，媒體詢問他是否已經準備好了。

侯友宜說，黨主席朱立倫在提名總統參選人過程中，讓整個團隊凝聚力量會更強，重要的是，黨有其規劃與節奏，一切為中華民國齊心努力。

記者追問，他自己的節奏是什麼；侯友宜說，新北市仍有許多工作要做，包括美術館與軌道建設，也會把事情做好。當然，「我自己本身，平常會做好準備，面對所有的挑戰，都能克服與隨時上場。」

媒體問，所謂隨時會上場，是指願意接受總統選舉徵召嗎；侯友宜說，歷經15個職位，每個職位自己都做好準備，對於每個職位，唯有不斷接受挑戰，面對困難，都要為國為民奉獻最大心力。

記者追問侯友宜，要如何說服大家自己是最好的人選。他說，其工作職場不是只有今天新北市長這個職位，在每個職位上，他都會盡心盡力把事情做好。

當被問到是否會參加今天下午的國民黨中常會，是否為了拉近與黨中央的距離；侯友宜說，國民黨中常會邀請中央提名委員會參與會議，身為提名委員會成員一員，會到場全力與立委共同面對未來，團結做出亮眼成績，讓國家更進步，因此會出席提名委員會。

中央社報導，民進黨立委林俊憲批評新北市長侯友宜這幾個月受訪時，回應很像「HohoGPT」，侯友宜說，大家對於ChatGPT人工智慧的關注角度不同，打造ChatGPT的執行長奧特曼也說很清楚，人工智慧（AI）對人類的影響不容小覷，可載舟也可覆舟，對於經濟、教育與勞動力也不同。相對的，勞動人力也可能被AI取代。

他說，ChatGPT另也會影響假訊息或選舉時，對政權的控制。因此，特別要呼籲政府防範新科技有可能帶來負面的影響，不要讓有心人利用此科技操作。

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更新時間 : 2023-04-12 18:27 GMT+08:00

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