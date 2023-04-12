【「落跑」口水戰】綠說侯友宜是「hohoGPT」 藍稱賴清德「皮皮GPT」

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【台灣2024大選】傳將被國民黨徵召選總統 侯友宜：做好準備隨時上場面對挑戰

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市議會國民黨團今天(12日) 召開記者會，指民進黨每天抹黑新北市長侯友宜可能落跑參選總統，卻沒有用相同的標準檢視副總統賴清德，賴清德才是落跑始祖之一，也是落跑慣犯。

黨團書記長廖先翔、副書記長江怡臻和議員黃心華、戴湘儀、呂家愷、陳偉杰等人在市議會召開記者會，針對民進黨今天將正式提名黨主席、副總統賴清德參選總統一事進行評論。

廖先翔指出，身為副總統的賴清德，整天卻忙著選總統，喬民進黨的立委提名，但民進黨整天抹黑侯友宜可能落跑參選總統，卻不敢用同樣的標準檢視賴清德。

江怡臻表示，賴清德是落跑始祖之一，也是落跑慣犯，2008年當選立委，2010年就落跑競選台南市長，2014年連任台南市長並稱會做滿4年任期，但2017年就落跑去當行政院長，2020年擔任副總統，卻忙著當黨主席、選總統，證明賴清德從來都是「吃碗內看碗外 」。

戴湘儀對於民進黨用ChatGPT（人工智慧聊天機器人程式）來形容侯友宜發言是「hohoGPT」說法表示，侯友宜施政滿意度很高，但其好好做事態度卻被民進黨揶揄嘲笑，卻不檢討自己總統參選人，其實賴清德才是賴皮的「皮皮GPT」。

她表示，細數賴清德過往的發言有許多爭議，像是「加班就當作做功德」、一例一休、乾淨的煤等數不清的「賴皮」爭議言論，證明「賴神」所營造的光環都只是假象。

根據中央社，國民黨團總召曾銘宗昨(11日) 表示，台南成為國內黑金最嚴重的地方，副總統兼民進黨主席賴清德應負政治責任，向全民道歉。

民進黨發言人張志豪指出，國民黨已淪為造謠抹黑製造機，用不實的言論對賴清德人身攻擊，企圖混淆視聽。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長吳怡玎及立委李德維等人，11日在立法院國民黨團記者室召開記者會指出，賴清德將成為民進黨2024總統參選人，必須一一檢視過去賴清德擔任台南市長、行政院長期間的言行，尤其台南市已成為台南院檢認證的黑金故鄉，賴清德必須先向全民道歉。

曾銘宗表示，台南去年發生「88槍」槍擊案，今年又爆發台南市議會議長賄選案，不知道過去長期在台南執政的賴清德，有沒有看到台南已成為黑金故鄉，不但賄選，還暴力恐嚇。國民黨團認為，台南市成為國內黑金最嚴重的地方，賴清德須負政治責任，向全民公開道歉、負責。

吳怡玎指出，賴清德過去擔任台南市長時，當時台南市議會議長李全教涉及賄選，連起訴都沒有，賴清德就拒絕進入議會超過234天，反觀現在民進黨籍議長邱莉莉涉入議長賄選案，身兼民進黨主席的賴清德，卻只祭出停權3年處分，明顯雙標。

吳怡玎表示，賴清德除了縱容黑金，連做事能力也大有問題。2016年莫蘭蒂颱風來襲，時任台南市長的賴清德居然宣布放下半天颱風假，無視學生、民眾已經冒著風雨趕上課、上班，還造成市民騎車摔倒吐血送醫，為此行政院人事總處還要求各縣市政府，未來放颱風假不得再放下半天。

李德維指出，賴清德說要帶給台灣繁榮，現在台灣年輕人普遍低薪，賴清德過去擔任行政院長，現在又是副總統，卻未曾幫助年輕人擺脫低薪困境，還曾發言要勞工自己向資方表示薪水太低。賴清德如此冷血的語言，他質疑賴清德能否帶給台灣繁榮、富足的生活。

民進黨發言人張志豪則透過新聞稿指出，國民黨已淪為造謠抹黑製造機，中央地方串聯大噴政治口水，用不實的言論對賴清德人身攻擊，企圖混淆視聽。張志豪說，新北市長侯友宜一再宣稱反黑金復辟，但對於國民黨的黑金進行式關係始終說不清楚。

張志豪表示，國民黨始終迴避包括88槍擊案件的幕後主使者與藍營要角關係、正副議長涉嫌與黑金的連結，企圖用不實指控、造謠抹黑，轉移焦點，令人遺憾。

另外，張志豪也指出，吳怡玎曾遭控涉嫌生技股后康友-KY淘空、炒股訊息，甚至被檢調陸續發動大規模搜索與調查行動；李德維為宜蘭縣長林姿妙與縣府涉弊案辯護；曾銘宗針對普發現金6000元偷跑銀行，在國會公然質詢「金管會若追究銀行的責任，我就追究你」，顯然有替銀行護航之嫌，請3位國民黨立委在造謠抹黑前，先回應自己的爭議事件。

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