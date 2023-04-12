加強南台灣地景保育！屏東縣府：旭海觀音鼻自然保留區　每年夏季定期關閉

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為減緩環境破壞，加強地景保育，屏東縣政府今(12)日表示，旭海觀音鼻自然保留區從今（2023）年起，將定期於每年7、8月份關閉，暫停民眾申請進入，讓保留區有休養生息的機會。



屏東縣政府說，自2012年起，民眾為環境教育的需要，可預約申請進入旭海觀音鼻自然保留區，經統計每年平均有約4萬人次造訪。然而，民眾進入保留區活動，對其內部環境是種干擾，全年不間斷的人為干擾讓保留區沒有充足時間恢復穩定平衡狀態，加劇了地質與生態環境的破壞。

屏東縣政府說明，旭海觀音鼻自然保留區地質脆弱，全區均為高度崩塌潛勢區域，遇豪大雨時土石崩落機率遽增，故於雨季進入保留區危險性極高。此外，此保留區長達6公里的礫石灘缺乏遮蔭處，盛夏午間豔陽配合海面反射及礫石快速升溫的環境效應，導致民眾熱衰竭及中暑事件頻傳，而中暑前期體能衰退亦大幅提升失足外傷風險。

基於以上原因，屏東縣政府考量到民眾進入保留區的安全性，遂將關閉時間定於高溫多雨的夏季，並在詢問當地46位解說員意見後，有過半數同意於7、8月份關閉保留區。2022年9月19日召開「屏東縣旭海觀音鼻自然保留區與旭海部落原住民資源共同管理委員會2022年度第1次共管會議」，與會的機關代表及旭海部落代表在保留區定期關閉事宜上獲致共識。

屏東縣政府強調，自然保留區是為維護其原有自然狀態而劃設，管制進入人數並定期關閉，給予區域內的動植物及土地充分的休養生息時間，才符合自然保留區的劃設理念。