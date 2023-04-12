日本人氣咖啡「ONIBUS」４月底落腳台灣　開幕地點時間全曝光

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理報導）來自日本東京的「ONIBUS COFFEE」，即將進駐台北開設「ONIBUS COFFEE TAIPEI 」，據傳開幕日期是4月29日，落腳處為大直的綜合型商場「NOKE 忠泰樂生活」，且創辦人坂尾篤史也將親臨現場駐店，粉絲們快尖叫吧！

ONIBUS COFFEE於3月19日公布即將進駐台北。（圖/ONIBUS COFFEE臉書）

「ONIBUS COFFEE」在2012年創立於東京奧澤，店名「ONIBUS」是葡萄牙文「公共巴士」的意思，公車在城市中點到點之間行駛，連結每一位乘客的日常生活，而一杯好喝的咖啡經過農人辛勤的栽種和咖啡師專業的烹煮，交到客人手中後，人與人之間的溫暖連結和邂逅就此展開。

坂尾篤史希望透過咖啡，讓人們的日常生活中開啟更多自然、自在的交流。品牌logo也是參考公車的外型，刻意在「BUS」字樣之下，加上兩個輪子，看起來就像是在路上跑的公車，趣味又生動。

店內的任何一個咖啡品項，都是坂尾篤史親自去產地挑選的原豆，再進行後續的烘培加工， 「ONIBUS COFFEE」所有的員工同樣也要從選豆、烘豆等基礎步驟學起，不僅要會烹煮一杯好的咖啡，還要了解咖啡產地和生產的知識，讓顧客感受到最專業、美好的咖啡體驗。

「ONIBUS COFFEE」目前在日本已有5間分店，海外據點有越南胡志明市，以及今日甫開幕的泰國曼谷；每間店面都有各自的特色與風格，最著名的是以老宅改建的中目黑店。目前官方尚未公開台北的店面內部規畫，究竟會以什麼風格呈現？有什麼限定菜單呢？讓我們拭目以待吧！ 「ONIBUS COFFEE」中目黒店。（圖/ONIBUS COFFEE臉書）