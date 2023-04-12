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更新【突發新聞】淡江大學前副校長、知名戰略學者王高成　驚傳墜樓身亡

新北市消防局今（12）日上午接獲淡江大學校方報案，指稱校園內驚聲大樓有人墜樓，警消到場時發現該名男性已明顯死亡，未送醫。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/12 12:16
3天前王高成教授還在直播節目中侃侃而談 (TVBS新聞大白話YouTube截圖)  

3天前王高成教授還在直播節目中侃侃而談 (TVBS新聞大白話YouTube截圖)  

更新時間: 2023-04-12 12:15

首次發稿: 2023-04-12 11:15

更新【突發新聞】淡江大學前副校長、知名戰略學者王高成　驚傳墜樓身亡

淡江大學前國際事務副校長王高成12日清晨在校內墜樓身亡，圖為警方獲報到場調查鑑識。（請珍惜生命。衛福部安心專線「1925」、生命線專線「1995」）（翻攝照片）中央社

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 淡水警分局今天(12日) 上午8時許獲報，有人在淡大校園墜樓死亡，經派員調查，初步懷疑是久病厭世。淡江大學隨後也證實死者是62歲的前國際事務副校長王高成，後續由警方調查釐清死因。

淡江大學秘書長劉艾華表示，王高成近日作息與情緒看不出有異狀，10日還上電視參加直播節目。他說，遺書是在現場發現的，其留有遺書表示因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究。

中央社引述劉艾華說，已通知其家屬到場，校方將全力協助善後。王高成學養深厚，對淡大及社會貢獻良多，發生此事，學校深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。

【突發新聞】淡江大學前副校長、知名戰略學者王高成　驚傳墜樓身亡

首次發稿: 2023-04-12 11:15

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 位於新北市的淡江大學驚傳墜樓意外！新北市消防局今（12）日上午接獲淡江大學校方報案，指稱校園內驚聲大樓有人墜樓，警消到場時發現該名男性已明顯死亡，未送醫。

綜合媒體報導，警方事後調查該名死者為62歲前副校長王高成教授，鑑識人員現場勘驗疑似從12樓墜樓，初步排除外力介入，但詳細墜樓原因及事發過程仍待釐清。

據悉淡江大學回應，該校前國際事務副校長王姓教授今天發現疑似墜樓，不幸身亡。其生前表示因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究。並稱王副校長學養深厚，對該校及社會貢獻良多，發生此事該校深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。

三天前, 王高成教授還參加TVBS直播節目, 並且侃侃而談。

有媒體報導，校方證實他留有遺書，表示因腦部病變，無法進行教學研究。

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