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美國菲律賓「2+2」外交國防部長對談擴大軍事合作、重申台海和平重要性

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/12 11:11
圖為周二美菲聯合演訓後雙方軍事高層在菲律賓召開記者會，說明演習重點，同日稍晚在美國華盛頓「2+2｣對談中，雙方外國及國防部長談擴大合作關係...

圖為周二美菲聯合演訓後雙方軍事高層在菲律賓召開記者會，說明演習重點，同日稍晚在美國華盛頓「2+2｣對談中，雙方外國及國防部長談擴大合作關係...

( 台灣英文新聞/ 楊琇羽 綜合外電報導）美國和菲律賓的國防及外交部長在美國時間周二（11日）於華府進行「2+2」對話，會後發表聲明，美國保證未來五至十年將提供菲律賓安全的支援，雙方也重申維護台海和平重要性。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）、國防部代理部長加維斯（Carlito Galvez）- 參加此次兩國外交國防部長級的高階對談，在會中討論到美方優先支援菲國的國防系統，如雷達、無人機、軍用運輸機、海空防偵測系統等。

不過針對在菲律賓境內美方能使用的五個軍事基地的軍事設施調整計畫，美國防部長奧斯汀表示現在談細節還太早，但確定會擴大預算優化設施。

依據2014年美菲兩國簽署的《加強防務合作協議（EDCA）》 ，美國在某些條件下能使用菲律賓境內的五個軍事基地，包括聯合演訓與基礎設施佈建，其中一個基地在菲律賓北部邊緣的呂宋島，距離台灣較近。

會中雙方也談到近日中國在台海的軍事威脅，重申維護台海和平重要性。雙方同時強調國際秩序及公海航行及開發的自由，反對中國在南海的非法主張、填海島礁、及軍事化威脅挑釁行動，並呼籲中國遵守2016年關於南海的最終且具有法律約束力的仲裁判決。

周二，美菲兩國啟動史上最大規模聯合軍事演訓，逾17,000位美軍參與這場聯合演訓，路透報導這是因應雙方對中國在南海區域不斷與鄰國競爭水域主權聲索所升高的緊張。
2+2
菲律賓
聯合演訓
南海

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