疫情趨緩不想打疫苗？台灣感染症醫學會：天選之人逾8成打過一劑以上追加劑

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）新冠疫情肆虐全球３年多，但民眾對疫苗仍存在許多迷思，隨著疫情趨緩與各項防疫政策鬆綁，為安心迎向解封生活，醫師強調，病毒仍在持續變異中，所以疫苗也得定期更新，降低新冠肺炎中重症和死亡風險是現階段的重要關鍵，因此建議民眾盡早接種次世代疫苗。

台灣感染症醫學會昨（11）日公布的最新「國人新冠肺炎疫苗認知大調查」，調查對象為年齡介於20歲至79歲的民眾，結果發現，有3成民眾認為自己不會確診，其中有將近8成是未滿60歲的青壯年族群；談到自己不會確診的原因：61.6％表示自己很重視防疫（例如會戴口罩等），40.6%為對自己的免疫力有信心，34.1%認為每天感染新冠肺炎人數持續下降，有22.4%表示曾確診過新冠肺炎者了所以不會再次感染。

另外，4成民眾表示沒打過次世代疫苗，且不打算施打，主要原因為「擔心副作用」、「若確診會是輕症」、「打過多次疫苗已經厭倦」。

調查中還發現，疫情爆發多年來，從未確診過的民眾其實是後天養成，其中有81%接種過一劑以上的追加劑。

台灣感染症醫學會王復德理事長表示，上述結果顯示民眾對新冠肺炎疫苗仍存有迷思。新冠肺炎疫苗從開打至今已經接種超過6千萬劑，並未出現大量不良事件，疫苗施打後的疲倦或肌肉痠痛等常見輕微副作用，通常都會在數天內緩解。

針對不少民眾認為曾經打過疫苗，就不用再施打疫苗，王復德強調，新冠肺炎疫苗保護效果會隨時間下降，依循政府建議接種「次世代疫苗」，才可以維持保護力、降低重症與死亡風險。

台灣老年學暨老年醫學會李龍騰理事長說，近期60、70幾歲確診患者有增加情形，推測是防疫措施鬆懈加上沒有定期接種疫苗，才會有此反彈現象。他提醒，長輩常以為自己鮮少出門所以不需打疫苗，但現在確診不需隔離，日常生活恐將暴露在新冠肺炎病毒中，且長輩確診初期沒有明顯症狀，若警覺度不夠、延誤就診恐造成永久遺憾。他表示，施打次世代疫苗可助降低61.5%住院與死亡風險。

隨著病毒不斷變異和入侵，Omicron變異株BQ.1、XBB已成為本土新冠肺炎病毒主要流行病毒，而這兩種病毒株又具免疫逃脫特性，易反覆感染的特性。台灣家庭醫學醫學會黃信彰理事長表示，病毒仍在持續變異中，所以疫苗也得定期更新，次世代疫苗對目前流行的XBB變異株仍具保護力。