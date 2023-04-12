臺灣檜木的故鄉　解開拉拉山與大雪山巨木樹齡　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中高海拔的雲霧帶是臺灣檜木的故鄉，紅檜和臺灣扁柏是大家最為熟知的巨木樹種，農委會林務局今(12)日表示，繼阿里山神木之後，拉拉山、大雪山國家森林遊樂區中的巨木，也透過科學檢測，解開區域內巨木真實樹齡，該局同時宣布，拉拉山將於4月18日以國家森林遊樂區面貌呈現，成為我國第19個國家森林遊樂區。

林務局表示，新竹林區管理處所轄的拉拉山及東勢林區管理處所轄大雪山國家森林遊樂區皆位於臺灣中海拔環境，區內都有著名的紅檜、臺灣扁柏巨木。2021年林務局針對阿里山國家森林遊樂區內巨木群，經該局嘉義林區管理處委請嘉義大學研究團隊以最新的樹芯採樣技術鑑定樹齡後，拉拉山與大雪山內的巨木群，也採用相同的生長錐採樣方法，解開兩處巨木樹齡的神秘面紗。

過去樹齡計算的方法有限，除了伐倒樹木直接計數年輪外，就是依循樹木的樹圍或樹徑來推估，以拉拉山樹圍13到14公尺的紅檜，過去推估的樹齡可達2,700歲到2,800歲。而嘉義大學研究團隊於阿里山國家森林遊樂區的調查中發現，紅檜巨木之中許多為「合併木」，即多株紅檜根盤合併一起生長，實際樹齡與原先推估差異甚大。

林務局說，針對拉拉山國家森林遊樂區內已有編號的24株巨木進行樹齡計算，發現原先樹齡最大2,800年的5號巨木，是由3株紅檜合併而成，經以其中最大株樹芯測得年齡，修正樹齡為848年；而21號紅檜巨木則是由8株合併而成，由原先估算2,700年下修樹齡為1,069年；目前拉拉山巨木樹齡最大者，是24號由4株紅檜合併的巨木，樹齡為1,495年。另外，胸高樹圍最大的是由4株紅檜合併而成的18號巨木，有20.8公尺，樹齡1,214年，約13人才能合抱。研究調查結果也顯示，園區24株編號巨木中，編號4、7、9(為臺灣扁柏)、17號均是單株無合併的巨木，其中樹齡最大者是17號，有1,478年。

在臺中大雪山國家森林遊樂區知名的雪山神木及小神木，經以生長錐採樣年輪分析，結果顯示雪山神木為9株紅檜合併的巨木，樹圍13.5公尺，原推估樹齡1,400年，下修為1,095年；小神木由3株紅檜合併而成，樹圍10公尺。

此外，林務局在這次調查中發現一個有趣的例外，通常原使用胸圍法所推估之樹齡會較高，所以重新分析後大部分的巨木樹齡都變年輕了，不過小神木卻從原推估的1,000年調升到為1,160年，這是因為小神木生長速率比許多巨木來得慢，因此同樣樹圍的情況下，小神木所擁有的年輪數量比其他巨木來得多，所以實際樹齡高於過去用胸圍推測的結果。

林務局表示，嘉義大學團隊在過程中也進行DNA基因序列檢測，以確認合併的株數及合併過程，並由判別的單株個體以生長錐採樣，估算巨木最大的樹齡。團隊現場透過目視評估、無人機拍攝、攀樹及鑽取樹芯以取得第一手資料，發現紅檜演化的過程中為適應逆境，發展出淺根及寬廣根盤的特性，且新生的小苗易與鄰近紅檜根盤合併，以獲得生存的優勢，進而形成合併木的現象，老中青三代紅檜共存於一株，持續生生不息的繁衍。

林務局指出，目前已完成阿里山、大雪山及拉拉山國家森林遊樂區巨木樹齡檢測工作，三處園區依檢測結果排序樹齡前十名巨木，第一名為阿里山巨木群編列2號的紅檜巨木樹齡1,515年，第二名為拉拉山第24號紅檜巨木樹齡1,495年，大雪山小神木重新檢測後樹齡1,160年則位居第七。以巨木群聞名的拉拉山，共有五棵巨木位於前十名的第二至第六名。

拉拉山即將於4月18日以國家森林遊樂區面貌呈現，是林務局成立的第19個國家森林遊樂區；這也是第一個由遊樂區周邊部落與林務局集聚共識，由下而上共同推動成立的國家森林遊樂區。

資料由林務局提供