台灣立委劉世芳宣布個人健康因素放棄連任　民進黨中執會12日處理

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨立委初選高雄市第3選區（左營、楠梓），原於3月24日登記截止，由立委劉世芳一人登記，同額競選。不過，劉世芳昨(11日) 以個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名。

(官方臉書)

劉世芳11日接受媒體訪問時，並未正面回應，只說12日中執會處理。

民進黨11日召開2024大選提名策略小組第4次會議，民進黨新聞部主任張志豪轉述會中決議，嘉義縣第1選區初選提名協調結果，縣議員黃榮利為團結嘉義、顧全大局，接受協調，並已簽署協調退選聲明書，退出嘉義縣第1選區立委初選，該區形成同額競選，提請4月12日中執會同意停辦民意調查作業。

他說，高雄市第3選區（左營、楠梓），原於3月24日登記截止，由劉世芳一人登記，同額競選。11日劉世芳因個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名。會中決議提請4月12日中執會同意劉世芳退選。

與會人士表示，劉世芳11日提交一封信給提名策略小組，表明因為個人因素退選。至於該選區如何處理，12日送交中執會討論，將採二擇一處理方式，一是列為艱困區徵召，或者，重辦登記進行初選；因為提名小組沒有權限，所以，要送交中執會討論。

民進黨立委劉世芳11日宣布放棄民進黨立委提名，引起各界議論。劉世芳表示，她因健康因素放棄民進黨立委提名，要向鄉親深深抱歉，但在守護台灣自由民主的道路上，仍會與大家一起打拚。

2024區域立委布局，民進黨15個立委選區超過1人登記，中央社8日引述輔選幹部說，提名策略小組成員還在做最後努力，但也做好這15區須透過初選民調產生提名人選的準備，11日會議確認後，提交12日中執會。

民進黨3月24日結束立法委員初選領表登記，共15個立委初選選區超過1人登記，策略小組上週陸續展開分區協調，但僅屏東縣第1選區的農委會農田水利署屏東管理處長黃信茗簽署切結書表達願退選，該區仍有屏東縣議員陳明達挑戰現任立委鍾佳濱。

根據民進黨規劃，初選民調期間將於4月17日至5月初展開，策略小組預計11日召開會議，確認是否15選區都進入初選民調。輔選幹部指出，策略小組目前持續就負責區域做最後的努力，但12日就要提報中執會，因此也已做好這15區須透過初選民調產生提名人選的準備。

截至8日為止，民進黨15個可能進入初選民調的選區，包括:

基隆市選區有3名市議員張秉鈞、張之豪、鄭文婷爭取提名；

台北市第2選區則是現任立委何志偉遇上台北市議員王世堅的挑戰；台北市第7選區由台北市議員許淑華對上議會同袍洪健益。

新北市第1選區由前新北市議員何博文對上淡江大學助理教授彭莉惠；新北市第3選區三重，現任立委余天不尋求連任，由前新北市議員李坤城、現任議員彭佳芸、李余典角逐提名；新北市第4選區現任立委吳秉叡將對上去年角逐議員選舉失利的許文琪。

桃園市第1選區現任立委鄭運鵬面臨前桃園市議員郭麗華、前桃園航空城董事長黃適卓的挑戰；桃園市第4選區也有3人競爭，分別是前桃園市議員范綱祥、前立委余宛如以及去年挑戰議員選舉失利的蕭立妍；桃園市第5選區由桃園市議員劉仁照、楊家俍對決。

台中市第6選區，現任立委黃國書不競選連任，2位市議員黃守達與江肇國出馬角逐，前市議員何敏誠之子何昆霖也登記；

嘉義縣第一選區立委蔡易餘遇上嘉義縣議員黃榮利的挑戰 (編按: 11日協調結果，黃榮利同意簽署協調退選聲明書，退出嘉義縣第1選區立委初選，該區形成同額競選)；嘉義市選區由現任立委王美惠、市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚競爭。

台南市第1選區立委賴惠員面臨台南市前觀旅局長郭貞慧的挑戰，雙方戰況激烈；

屏東縣第1選區，現任立委鍾佳濱則遇上縣議員陳明達；台東縣選區立委劉櫂豪再度面臨前立委賴坤成的競爭。