【更新】台灣民進黨今正式提名總統候選人　賴清德: 2024是「民主與專制」的抉擇

更新時間: 2023-04-12 15:12

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）賴清德在12日下午3點的記者會中致詞表示: 他非常榮幸在今天獲得提名，成為2024民進黨總統候選人，肩負起守護台灣的使命。同時更感謝中執會與黨內全體同志的信賴和支持。

(圖/民進黨YouTube頻道)

賴清德以上周前總統馬英九中國行及蔡總統訪美做比喻說，馬英九是走回一中原則的框架, 蔡總統則是在民主的道路上迎向未來邁向國際。2024大選就將決定台灣的方向。事關後代子孫的幸福，與印太地區的和平穩定。

他鄭重承諾，將率領民進黨所有立委候選人， 爭取社會最大的支持，完成2024年選舉總目標:也就是 (1) 總統高票當選 (2) 國會單獨過半。並以此穩定的民主力量，推動國家希望工程，達到民主繁榮和平的目標。

賴清德強調，台灣已經是主權獨立的國家，沒有必要再宣布獨立。而主流民意與現實情況更顯示: 台灣沒有統獨的問題, 民主才是台灣人民最大的共識。

他指出: 2024大選不是戰爭與和平的選擇, 而是民主與專制的抉擇, 希望民眾用手中神聖的一票, 繼續壯大中華民國台灣，守護民主自由的現狀!

台灣民進黨今正式提名總統候選人 賴清德: 2024是「民主與專制」的抉擇

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首次發稿: 2023-04-12 09:28

台灣民進黨今正式提名賴清德參選總統！另將審查區域立委參選資格

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨今天(12日) 將召開中執會，正式提名黨主席賴清德為民進黨2024總統參選人；民進黨今天天中執會後，將舉行提名記者會，賴清德擬發表談話，屆時他如何進一步論述兩岸政策，外界關注。

民進黨12日將召開中執會，除了正式提名賴清德為民進黨2024總統參選人外，也將審查2024年第11屆區域立法委員提名初選登記參選人資格、初選同額競選的選區停辦民意調查作業及同意協調退選相關事項。

賴清德被正式提名參選2024總統後，將出席記者會，並發表談話。過去賴清德在面對兩岸議題，陸續提出「民主、和平、繁榮」、「四個堅持」等基調，明天如何進一步論述兩岸政策，外界關注。

此外，民進黨在全台區域立委初選登記中，原有15個選區超過1人登記，其中，有4名現任立委面臨議員挑戰，包括，台北市議員王世堅挑戰立委何志偉、嘉義市議員黃露慧挑戰立委王美惠、嘉義縣議員黃榮利挑戰立委蔡易餘、屏東縣議員陳明達挑戰立委鍾佳濱。

經過黨內協調，黃榮利接受協調，退出嘉義縣第1選區立委初選；不過，民進黨目前仍有14個選區可能要進入初選，待12日中執會確認。

中央社引述民進黨內人士表示，提名策略小組今天在會議中提及，14個選區中，還有2個選區仍有協調空間，若於中執會召開前協調成功，初選區將減為12區，若無法達成共識就會進行初選民調抽籤，預定從4月17日開始民調。

高雄市第3選區（左營、楠梓），原本由立委劉世芳一人登記，同額競選。不過，劉世芳11日因個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名。

黨內人士說，12日中執會將進一步討論劉世芳退選後，該選區要列為無人登記的艱困區進行徵召，或是重新辦理初選，將二擇一。