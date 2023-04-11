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中國「跨國鎮壓」海外維吾爾族人 脅迫相互監控以孤立分化維族社群

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/11 20:12
圖為2022年12月，維吾爾族詩人穆丹在巴黎街頭參與反中遊行，他表示臉上的傷疤妝代表同胞的苦痛犧牲。

圖為2022年12月，維吾爾族詩人穆丹在巴黎街頭參與反中遊行，他表示臉上的傷疤妝代表同胞的苦痛犧牲。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）英媒引述研究披露，中國情治單位對維族同胞進行「跨國鎮壓」，包括以在中國的家人為由，威脅海外維吾爾族人監控同胞，造成維族社群孤立分化。

英國金融時報報導，一名來自新疆、已歸化為土耳其公民的維吾爾族人烏茲特克（Yasin Üztürk），他在土國伊斯坦堡開設一間理容院，從不參加政治抗議及談論新疆人權迫害議題，卻被中國情治人員透過上門的維族顧客進行監控，顧客還被要求提供關於烏茲特克更多資訊云云。

然而，當烏茲特克將此事報告土耳其警方，卻得到除非他受到人身傷害，否則警方無能為力的回覆。烏茲特克表示，「當中國的魔掌伸向這裡，我的處境不再安全。每個人都互相猜疑。」

烏茲特克的遭遇並非海外維吾爾族人的特例。英國雪菲爾大學（Sheffield University）研究人員訪調120多名在土耳其，以及數十名在英國維吾爾族人，並取得中國公安的筆記，上頭詳述他們的作法。

報導提及，中國約自6年前開始大規模拘押維吾爾族人及於新疆生活的突厥穆斯林，以打壓其信仰。聯合國報告發現，中共於新疆的迫害人權的形式包括刑求和強迫勞動，並指出中國恐已等同於在該地區犯下「違反人道罪」。

北京堅稱，相關政策是基於對抗極端主義以及促進當地發展；與此同時，更在邊界之外的地區展開「跨國鎮壓」。

報導指出，跨國鎮壓的手段包含施壓海外維吾爾族保持緘默、告發維吾爾社群的其他成員；脅迫的手段則涵蓋揚言對他們對其身在中國的家人不利，或要求協助中方實施監控，來換取與中國親友的聯繫。

報導進一步指出，部分親中的外國政府往往願意視而不見，甚至助紂為虐，而這種製造猜忌氣氛的行徑，更孤立與分化了維吾爾族社群。

據研究報告作者杜賓（David Tobin）及艾利瑪（Nyrola Elimä）表示，中共對海外維族人實行跨國鎮壓相當普遍，這嚴重限制維族人的言論自由以及保存文化的能力。

八成的土耳其維吾爾族受訪者指出，曾在土耳其受到中國公安或國家情報人員的電話威脅，通常是揚言報復或威脅他們在中國或新疆的家人；近六成受訪者被要求停止倡議活動或不談論新疆情勢，來換取與在中國的家人聯繫或安全返鄉。

除了家屬已在中國被囚禁的人，所有在土耳其的受訪者都表示，曾經歷中國某種形式的監控，這可能是因為中國公安認為沒有籌碼再對家人被囚的維吾爾族施壓。而幾乎所有人都曾被要求替中國公安在土耳其監視其他維族同胞。

對此，中國外交部僅表示「未知悉這類情事」，強調「反中國勢力散播關於新疆的謊言和謬論」，並稱當地「各族裔和平快樂地生活工作」。
維吾爾人權

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