侯友宜「８成」準備好2024選台灣總統？朱立倫：「當然是準備好了」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外界盛傳新北市長侯友宜已8成準備要選總統，國民黨主席朱立倫今（11）日回應，「就我所知道，當然是準備好了」，並表示黨內已在3月完成整合、共識一致，現在就希望能擴大團結，在適當時機、主客觀環境更成熟恰當的時機宣布徵召。

被視為藍營最強母雞的侯友宜2024，被傳只欠東風，就等黨內徵召。親侯人士更明確表示，若必選是滿分10分，侯友宜已達8分，2分的變數來自鴻海創辦人郭台銘。

朱立倫今日下午回應指出，「這個黨內人士有點外行，就我所知道，當然是準備好了，我們當然是完全準備好了」，國民黨會根據主客觀環境，在適當時機宣布徵召。

關於徵召的公平性，朱立倫表示，已徵詢縣市首長、立委、黨內先進，黨內共識非常一致，但他也指出，必須團結泛藍的朋友，以及後續還要團結非綠的朋友。

朱立倫進一步談及，黨內已在3月完成整合，現在盼能擴大團結，在適當時機、主客觀環境更成熟恰當的時機宣布。

國民黨明天將召開中常會，進行第一階段立委提名作業，侯友宜等人都將出席。被問及是否會與侯友宜談及徵召一事，朱立倫表示，明天就是針對立第一梯次的提名，這些縣市長，包括侯友宜事前都也有討論過，接下來馬上就有第一階段的第二或第三梯次，都按部就班來提名。

至於甫結束訪美行程的鴻海創辦人郭台銘，7日公開宣布有意角逐國民黨總統候選人提名，當日他為2019年總統大選黨內初選失利憤而退黨一事道歉，並強調最後一定支持國民黨的決定，大家團結在一起。朱立倫表示，郭台銘是泛藍、藍軍非常重要資產，祝福他到訪日行程一切順利。