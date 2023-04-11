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台北大直英迪格盛邀 4/14獨家重現失傳手路酒家菜

By 台灣英文新聞
2023/04/11 17:42
圖／台北大直英迪格酒店

圖／台北大直英迪格酒店

秉承以鄰間文化作為設計靈感的台北大直英迪格酒店，繼去年推出南村私廚眷村菜後大受好評，今年再邀請土城青青餐廳國寶廚神阿發師客座，4/14起至8/31止，推出【失傳酒家菜】，宴席以第一代阿嬤的「品味人生」作為開場，帶出酸甜苦辣鮮五種滋味，搭配經典酒家料理及失傳手路菜，另融入大直英迪格的法式雞汁鮑魚塔及肋眼老饕，充分表現台灣飲食文化的寬廣與包容性，最後以酸甜回甘的寶島青芒果刨冰收場，一席桌宴，寫下人生精彩篇章。訂席專線：02-3518-7778。

【失傳酒家菜】十人宴席不分平假日每桌25,800元-35,800元起，每桌加贈紅酒或白酒2瓶，啤酒等軟性飲料無限暢飲。賓客也能加選那卡西表演，從嗅覺、視覺、味覺、觸覺、聽覺的感官，穿越時空感受一世紀的台菜演變，慢享手工菜的豐華交響曲。

此次合作，國寶廚神阿發師獨家重現八道失傳拿活，包括古法芋泥香酥鴨、魷魚螺肉蒜升級版、熟陳滷螺肉、白雪桂花蟹、布袋雞、五彩蛋黃蝦、菊花古井貝及飲食男女電影經典五柳油網魚，只在大直英迪格吃得到。大直英迪格總經理胡愛偉表示：「酒家菜是台菜的重要源頭，阿發師的酒家菜，著重手工，味道內斂高雅、細緻有層次，把結合詩意與美食的酒家文化，展現得淋漓盡致，透過這次專案，將曾經是台灣士紳階級的精緻酒家菜文化，介紹給全世界旅人。」

更新時間 : 2023-04-11 18:55 GMT+08:00

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