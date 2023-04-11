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變瘦別太高興！澳洲研究：銀髮族體重變輕恐具有癌症、失智等潛在疾病

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/11 17:23
澳洲研究顯示，銀髮族若體重變輕可能會增加死亡風險，原因在於恐有潛在的健康問題。(圖/pixabay)

澳洲研究顯示，銀髮族若體重變輕可能會增加死亡風險，原因在於恐有潛在的健康問題。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）變瘦了可別高興得太早！據澳洲研究顯示，銀髮族若體重變輕可能會增加死亡風險，原因在於恐有潛在的健康問題，例如癌症和失智症等。該研究於10日刊登在《JAMA網路開放版期刊》。

該研究受測者為近17,000位70歲以上的澳洲人和2000多名65歲以上的美國人，研究人員分析了他們在2010年至2014年間的年度健檢資料，其中排除患有心血管、失智症、身體殘疾、慢性疾病的族群，以及近期曾入院接受治療的患者，也就是說這些受測者皆為身體健康的銀髮族。

結果發現，男性方面，若體重減輕5-10%和超過10%，死亡風險分別增加33%和289%，而女性體重若減輕5-10%和10%以上，死亡率分別增加26%和114%。

任職於澳洲蒙納許大學的臨床流行病學家和公共高級研究員，同時也是該研究的主要作者Monira Hussain博士說，該研究證明，體重減輕與死亡率增加有關，其中男性比女性更顯著，代表著有必要去監測和調查銀髮族體重減輕的原因。

為何體重變輕會提高健康風險呢？未參與該研究的西奈山衛生系統臨床營養主任 Perri Halperin解釋，沒有刻意減重體重卻一直下降時，可能有潛在的健康問題，包含癌症和失智症，因為身體受到炎症和荷爾蒙影響下，導致食慾下降有關。

Halperin 說，潛在的慢性健康狀況也會影響食慾、新陳代謝和飲食習慣，從而導致老年人體重減輕，行動不便和藥物副作用也會影響體重。此外，體重減輕也可能心理因素所造成，包含憂慮等。

Halperin表示，如果銀髮族注意到體重計上的數字減少或者曾經合身的褲子變得更寬鬆時，應主動告知醫師，以便進行進一步的檢查或篩檢。
銀髮族
體重減輕
減肥

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