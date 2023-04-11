Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

靈感來自《神農本草經》台灣陽明交大證實柑橘皮「橙皮素」有回春神效

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/11 17:21
（圖／Pixabay_ <a href="https://pixabay.com/users/mareefe-2090044/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3957481">Mareefe</a>）

（圖／Pixabay_ Mareefe

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）柑橘類水果的果皮別亂剝掉，它可是有回春的奇效。陽明交大今（11）日表示，在老鼠實驗中發現，「橙皮素」 （hesperetin）可促進CISD2長壽基因表現，恢復老化心臟與肌肉功能，提升全身性能量代謝。

這項研究得追溯至2009年，當時陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所特聘教授蔡亭芬，原本想要尋找肝癌致癌基因，卻意外發現CISD2基因能調控哺乳動物的壽命長短，也就是提升CISD2，便能延緩老化。

為了找尋能刺激長壽基因的促進劑，陽明交大、林口長庚醫院、國家衛生研究院與衛福部國家中醫藥研究所組成的研究團隊，從中國古典醫書《神農本草經》記載的上品藥植物萃取化合物，發現存在於橘子、柳丁、檸檬、金棗等柑橘類果皮的「橙皮苷」（hesperidin）有效果。橙皮苷吃進人體後，主要由小腸中的細菌轉化為橙皮素，再經由血液循環送到全身。

團隊發現，小鼠在21.5月大（相當於人類約70歲）時餵食橙皮素後，到了26.5個月（相當於人類約80歲）時，竟能提升約3倍的CISD2表現量，證實橙皮素就是CISD2長壽基因促進劑。

蔡亭芬表示，研究團隊發現，橙皮素能改善因老化而造成的多種身體結構及功能損傷，包括新陳代謝下降、因脂肪上升和肌肉下降而導致的身體組成變化、葡萄糖耐受不良與多重器官衰老等。另外，橙皮素也能在老化後讓細胞重新獲得年輕時的轉錄體。

然而，經由天然果皮攝取，體內能產生及吸收到的橙皮素劑量很有限，因此將橙皮素發展為保健食品，直接攝取橙皮素，較能快速提升CISD2長壽基因表現，並達到促進健康長壽的效果。透過CISD2促進劑的開發，包括保健食品及小分子藥物，將有助於未來延緩老化及治療老化相關疾病的進展。

這項研究不僅已發表在生醫期刊《Journal of Biomedical Science》，也已技轉國內生技大廠友華生技。
柑橘
橙皮素
水果
回春
抗老
橘子
柳聽
檸檬
金棗

相關新聞

手搖飲換季！大苑子愛文芒果即起回歸　選用外銷日本規格　盼為台灣水果創造更多價值
手搖飲換季！大苑子愛文芒果即起回歸　選用外銷日本規格　盼為台灣水果創造更多價值
2023/03/30 18:02
臺灣鳳梨質量精進　農委會期達今年2萬噸出口目標
臺灣鳳梨質量精進　農委會期達今年2萬噸出口目標
2023/03/28 14:16
外帶薯條再不怕軟掉 新科技保住食物美味、減少剩食
外帶薯條再不怕軟掉 新科技保住食物美味、減少剩食
2022/12/11 20:21
你記得《螢火蟲之墓》水果糖嗎？明年初宣布停業 以後買不到了！
你記得《螢火蟲之墓》水果糖嗎？明年初宣布停業 以後買不到了！
2022/11/09 20:00
【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看
【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看
2022/11/05 10:37

更新時間 : 2023-04-11 18:55 GMT+08:00

最受歡迎

道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
新北八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮
新北八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
喝茶抬槓好親密？與習近平交好 法國總統馬克宏：歐洲不該捲入台海戰爭 遭酸「macroning」
喝茶抬槓好親密？與習近平交好 法國總統馬克宏：歐洲不該捲入台海戰爭 遭酸「macroning」
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」