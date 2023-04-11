靈感來自《神農本草經》台灣陽明交大證實柑橘皮「橙皮素」有回春神效

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）柑橘類水果的果皮別亂剝掉，它可是有回春的奇效。陽明交大今（11）日表示，在老鼠實驗中發現，「橙皮素」 （hesperetin）可促進CISD2長壽基因表現，恢復老化心臟與肌肉功能，提升全身性能量代謝。

這項研究得追溯至2009年，當時陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所特聘教授蔡亭芬，原本想要尋找肝癌致癌基因，卻意外發現CISD2基因能調控哺乳動物的壽命長短，也就是提升CISD2，便能延緩老化。

為了找尋能刺激長壽基因的促進劑，陽明交大、林口長庚醫院、國家衛生研究院與衛福部國家中醫藥研究所組成的研究團隊，從中國古典醫書《神農本草經》記載的上品藥植物萃取化合物，發現存在於橘子、柳丁、檸檬、金棗等柑橘類果皮的「橙皮苷」（hesperidin）有效果。橙皮苷吃進人體後，主要由小腸中的細菌轉化為橙皮素，再經由血液循環送到全身。

團隊發現，小鼠在21.5月大（相當於人類約70歲）時餵食橙皮素後，到了26.5個月（相當於人類約80歲）時，竟能提升約3倍的CISD2表現量，證實橙皮素就是CISD2長壽基因促進劑。

蔡亭芬表示，研究團隊發現，橙皮素能改善因老化而造成的多種身體結構及功能損傷，包括新陳代謝下降、因脂肪上升和肌肉下降而導致的身體組成變化、葡萄糖耐受不良與多重器官衰老等。另外，橙皮素也能在老化後讓細胞重新獲得年輕時的轉錄體。

然而，經由天然果皮攝取，體內能產生及吸收到的橙皮素劑量很有限，因此將橙皮素發展為保健食品，直接攝取橙皮素，較能快速提升CISD2長壽基因表現，並達到促進健康長壽的效果。透過CISD2促進劑的開發，包括保健食品及小分子藥物，將有助於未來延緩老化及治療老化相關疾病的進展。

這項研究不僅已發表在生醫期刊《Journal of Biomedical Science》，也已技轉國內生技大廠友華生技。