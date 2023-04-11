響應性別平等教育日元年　新北市政府鼓勵：勇敢做自己

（台灣英文新聞 / 綜合報導）新北市今(11)日於中和國小辦理「2023新北性 別平等教育日元年系列活動開跑記者會」， 教育局長張明文攜手教育部與新北市性別平等教育委員會委員等人，身穿粉紅色上衣與牛仔褲，響應世界粉紅日 (反歧視反霸凌)、世界單寧日(反性別暴力)， 透過學校教育來消除性別歧視與性別暴力，並鼓勵師生勇敢做自己， 落實校園的性別平等教育。

教育局長張明文表示，新北市是一座友善幸福、 多元包容的宜居城市，為響應教育部自今(2023)年起將4月20 日訂為「性別平等教育日」，特別在元年， 整合新北市各機關學校團體，規劃舉辧「勇敢做自己，新北更美麗」 三大系列活動，深化性別平等教育在校園之實踐。

活動包含三大主軸以「勇敢做自己」、「幸福每一日」與「新北更美麗」：第一、勇敢做自己： 透過專訪新北市優秀的高國中職業小達人， 分享自己在勇於追求夢想過程中，如何突破職業性別刻板印象， 讓大眾了解職業不分性別的心路歷程。第二、幸福每一日：推出「SD Gs&性平巡迴書展」選讀近200本以真實女性故事中英文繪本來 介紹性別平等與全球永續教育發展目標(SDGs)的密切連結， 帶領孩子從SDGs中看到性別平等的重要， 未來學校可結合學校閱讀教育推動，透過教育增長性平意識。第三、 新北更美麗：無聲世界的少數學生也是我們關懷的對象， 藉由學習手語來傳達「勇敢做自己，新北更美麗」的理念， 藉由學習手語來表達性平標語，將性別平等理念能夠無礙、 無差別的傳遞給每一個孩子。

美國南加州師範學院課程總監，也是協助選讀推薦SDGs結合性平 巡迴書展列車的教授劉淑雯表示，非常敬佩新北市規劃「 勇敢做自己，新北更美麗」的系列活動來響應性別平等教育日， 尤其透過SDGs結合性平巡迴書展列車的圖書推廣活動， 可以更全面將性別平等意識落實深植在新北校園的每個角落。

這次職業小達人代表之一，也是剛榮獲53屆全國技能競賽北區競賽 漆作裝潢金牌的汐止國中7年級陳潔衣同學表示， 雖然選擇這個項目的女生很少，學習過程也很辛苦， 但自己對漆作裝潢創作很有興趣也想去嘗試，家人也非常支持， 很高興這次能拿到北區競賽的金牌，希望能夠透過自己努力的故事， 讓更多人能夠勇敢追夢。

在疫情期間擔任疫情指揮中心的即時手語翻譯員， 中和國小聽障生的特聘手語老師蕭匡宇表示， 感謝性別平等教育日能夠透過手語教學來關注少數特殊生， 將性別平等的幸福密碼無差別的傳遞給新北的每一個孩子。

教育局補充， 新北市各級學校在性別平等教育日也規劃系列豐富的體驗學習活動， 有鼓勵師生穿著粉紅T恤和牛仔褲來表達反歧視、反霸凌， 有辦理性平知識闖關擂台、性平手語教學、校園性平書展等活動， 共同來關注性別平等議題，突破性別刻板印象，勇敢作自己， 營造幸福學習的友善校園。

△SDGs&性平巡迴書展：介紹性別平等與全球永續教育發展目標(SDGs)。(照片由新北市教育局提供)