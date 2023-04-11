響應性別平等教育日元年　新北市政府鼓勵：勇敢做自己

（台灣英文新聞 / 綜合報導）新北市今(11)日於中和國小辦理「2023新北性別平等教育日元年系列活動開跑記者會」，教育局長張明文攜手教育部與新北市性別平等教育委員會委員等人，身穿粉紅色上衣與牛仔褲，響應世界粉紅日(反歧視反霸凌)、世界單寧日(反性別暴力)，透過學校教育來消除性別歧視與性別暴力，並鼓勵師生勇敢做自己，落實校園的性別平等教育。
教育局長張明文表示，新北市是一座友善幸福、多元包容的宜居城市，為響應教育部自今(2023)年起將4月20日訂為「性別平等教育日」，特別在元年，整合新北市各機關學校團體，規劃舉辧「勇敢做自己，新北更美麗」三大系列活動，深化性別平等教育在校園之實踐。
活動包含三大主軸以「勇敢做自己」、「幸福每一日」與「新北更美麗」：第一、勇敢做自己：透過專訪新北市優秀的高國中職業小達人，分享自己在勇於追求夢想過程中，如何突破職業性別刻板印象，讓大眾了解職業不分性別的心路歷程。第二、幸福每一日：推出「SDGs&性平巡迴書展」選讀近200本以真實女性故事中英文繪本來介紹性別平等與全球永續教育發展目標(SDGs)的密切連結，帶領孩子從SDGs中看到性別平等的重要，未來學校可結合學校閱讀教育推動，透過教育增長性平意識。第三、新北更美麗：無聲世界的少數學生也是我們關懷的對象，藉由學習手語來傳達「勇敢做自己，新北更美麗」的理念，藉由學習手語來表達性平標語，將性別平等理念能夠無礙、無差別的傳遞給每一個孩子。
美國南加州師範學院課程總監，也是協助選讀推薦SDGs結合性平巡迴書展列車的教授劉淑雯表示，非常敬佩新北市規劃「勇敢做自己，新北更美麗」的系列活動來響應性別平等教育日，尤其透過SDGs結合性平巡迴書展列車的圖書推廣活動，可以更全面將性別平等意識落實深植在新北校園的每個角落。
這次職業小達人代表之一，也是剛榮獲53屆全國技能競賽北區競賽漆作裝潢金牌的汐止國中7年級陳潔衣同學表示，雖然選擇這個項目的女生很少，學習過程也很辛苦，但自己對漆作裝潢創作很有興趣也想去嘗試，家人也非常支持，很高興這次能拿到北區競賽的金牌，希望能夠透過自己努力的故事，讓更多人能夠勇敢追夢。
在疫情期間擔任疫情指揮中心的即時手語翻譯員，中和國小聽障生的特聘手語老師蕭匡宇表示，感謝性別平等教育日能夠透過手語教學來關注少數特殊生，將性別平等的幸福密碼無差別的傳遞給新北的每一個孩子。
教育局補充，新北市各級學校在性別平等教育日也規劃系列豐富的體驗學習活動，有鼓勵師生穿著粉紅T恤和牛仔褲來表達反歧視、反霸凌，有辦理性平知識闖關擂台、性平手語教學、校園性平書展等活動，共同來關注性別平等議題，突破性別刻板印象，勇敢作自己，營造幸福學習的友善校園。
△SDGs&性平巡迴書展：介紹性別平等與全球永續教育發展目標(SDGs)。(照片由新北市教育局提供)