台灣證交所「宅在家學習網」徵文活動投稿踴躍　得獎名單揭曉

（台灣英文新聞 / 綜合報導）為使投資大眾能多加利用「宅在家學習網」學習並增進金融證券知識，台灣證交所自3月13日至31日舉辧「宅在家學習 好禮都兔You」有獎心得徵文活動已圓滿結束，總計139人投稿，證交所今(11)日於證交所「FB官方粉專」及「宅在家學習網」公告得獎名單。

證交所表示，從網友投稿之心得文章內容來看，宅在家學習網頗受大眾喜愛，網友心得寫到：「宅在家學習網是一個從投資小白、投資新手、投資老手都適用的一個平台。對小白及新手來說可以循序漸進，對於投資老手有許多以前DIY自行學習看不到的盲點」、「宅在家學習網的內容圖文並茂，易讀易懂，涵蓋了基本的股市知識、財報分析、交易技巧、市場趨勢等多方面的主題」、「電影院則是採用影片式情境說明，引人入勝，讓人想反覆一再觀看。證夯快訊結合線上線下活動，垂直式聯結橫向式拓展，能有系統的驗證自身所學的投資知識」。

從符合條件的參加者中，證交所選出20篇具有深刻學習收穫、文筆佳之心得文章，各獲得超商禮券200元，文章並已刊登於「宅在家學習網」之心得分享區；另有「問卷幸運獎」，從心得文章未獲選之參加者中抽出10名，各獲得超商禮券100元。

證交所說，「宅在家學習網」為使金融證券知識更深入投資大眾，除每月定期更新網站內容外，並搭配每月發送電子報之訂閱制度，於更新內容時，即同步發送資訊予廣大訂閱者，以利投資大眾輕鬆掌握淺顯易懂的證券金融知識。加入「宅在家學習網」會員，另外有機會可以抽獎送禮券、健身手環及蘋果iPad air，詳情請上「宅在家學習網」。