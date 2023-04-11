富邦金控成功寫下台灣金金併首例　銀行證券期貨順利完成合併　

富邦金控於2022年11月11日正式合併日盛金控，完成「 金金併」第一階段任務。今年4月陸續順利完成金控旗下子孫公司合 併，包括台北富邦銀行及日盛銀行於4月1日正式合併， 富邦證券及日盛證券、富邦期貨及日盛期貨於4月9日順利合併， 成功寫下台灣金融史上首宗「金金併」歷史里程碑。

富邦金控董事長蔡明興表示， 富邦金控合併日盛金控創下台灣金融史上「金金併」首例， 在金控旗下銀行、證券及期貨等子孫公司順利完成合併後， 未來將持續發揮整併綜效與價值，提供客戶更多元、 優質的商品與服務，實現「富盛共好」。展望未來， 富邦金控也將匯聚正向力量，投入富邦ESG願景工程，持續朝向「 成為亞洲一流金融機構」願景邁進。

台北富邦銀行與日盛銀行於4月1日正式合併，並於4月2日晚間6 點依原定計畫成功完成系統整併。 整併完成後全台各分行及各數位服務平台均運行順暢， 客戶也對合併順利完成、分行據點及產品服務增加感到相當滿意。 合併後，北富銀全台分行數增加至179家，躍居民營銀行之首。

北富銀總經理郭倍廷表示，為確保客戶權益， 系統整併前北富銀即針對雙方系統整合進行了縝密規劃，並執行4次 系統平行測試、切轉演練及壓力測試，以期在安全、穩定、 高效的原則下完成合併作業。整併期間感謝主管機關指導、 全體同仁通力合作及客戶的支持，讓這次合併能圓滿完成。

郭倍廷指出，合併後北富銀將發揮雙方優勢，為客戶、員工、 企業及產業創造多贏。一方面， 透過提升經營效率及強化風險管理能力，驅動產品服務升級創新， 並結合富邦旗下豐富金融生態圈，帶給客戶更卓越的金融體驗， 在厚植企業競爭力的同時，也提供員工更寬廣的發展空間。

未來，北富銀將秉持公平待客精神，積極深化在地經營、 落實普惠金融，並持續創新產品服務、深化產業經營， 打造便捷安心的一站式金融體驗， 以更堅強的陣容及豐富完善的金融產品服務，滿足廣大客戶的需求， 成為全台民眾和企業最值得信賴的金融夥伴。

富邦證券與日盛證券暨富邦期貨與日盛期貨於4月9日正式合併， 並於4月9日晚間7點完成系統轉換作業。昨(10)日為富邦證券 與日盛證券暨富邦期貨與日盛期貨合併後首個營業日， 目前各系統平台均運行順暢。富邦證券董事長韓蔚廷表示， 感謝主管機關悉心指導及協助， 全體同仁通力合作及所有客戶的支持，讓這次合併能圓滿順利完成。

富邦證券暨富邦期貨表示，為確保客戶權益， 富邦證券暨富邦期貨針對系統整合共進行6次平行測試、 切轉演練及多次壓力測試， 力求在安全及正確的原則下完成合併作業。這次雙證與雙期合併後， 可望發揮雙方優勢互補，並透過經營效率的提升、 風險控管的落實及富邦集團多元資源的整合與運用， 帶給客戶更多元的金融體驗與服務，為客戶創造財富管理新價值。 在厚植企業競爭力的同時，也提供員工更穩定寬廣的發展空間， 創造客戶、員工及企業三贏。

富邦證券提醒客戶，由於數位平台增加，客戶若有任何APP使用、 憑證或密碼等問題，都可以上合併專區及智能客服查詢，亦可撥打客服電話0800-088-268/0800- 073-588；(02)2515-7527/(02) 8178-3018或與客戶原所屬之分公司及營業員聯繫； 期貨客戶有任何問題請撥(02)2388-2626， 富邦證券暨富邦期貨全體同仁將竭誠為客戶服務。

合併後，富邦證券暨旗下子公司富邦期貨及富邦投顧，將秉持初心， 善用金融科技、持續打造卓越的數位投資體驗，提供客戶更精準、 細緻且有溫度的投資理財服務及第一手投研資訊；此外， 持續倡議永續投資、落實永續經營， 致力成為客戶心中最值得信賴的「數位創新、永續金融」好夥伴。