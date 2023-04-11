南韓江原道發生森林大火　耗時8小時撲滅　379公頃林地遭燒毀

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓江原道江陵市發生森林大火，當局發布第三階段消防警報，火勢延燒至民宅，共投入了4架直升機、396台滅火裝備以及2,764名消防隊員，共耗時8小時才將大火撲滅。

大火發生於上午8點22分，當地消防局在上午9點43分將警報升級為第三級警報，意指須調動5個以上縣市的資源，為南韓今年首次因森林大火發布第三級警報。

根據韓聯社報導，山林廳表示，經過8小時8分鐘，主火終於隨著降雨於當地時間下午4點30分撲滅，此次的森林大火燒毀了379公頃的山林地，相當於530個足球場面積，共72棟住宅、民宿等建築物遭大火波及，557名民眾以及附近渡假村及飯店共708位旅客也被疏散至安全的地方。

此次大火共造成3人受傷1人死亡，一名民眾在避難過程中遭二度燒傷，2名消防隊員在救援過程中，胸部附近也遭到二度燒傷，另在一棟燒毀的房子裡發現了一具80多歲男子的屍體。

報導指出，初步判斷起火原因為一棵松樹遭強風吹斷，碰觸到電線起火，加上當地颳起「颱風級強風」，導致火勢迅速蔓延，山林廳派出的大型消防直升機也因風速過大而無法救援。

江原道江陵市今日平均風速為每秒15公尺，瞬間風速達每秒30公尺，相當於時速136公里，根據南韓國立山林科學院實驗結果顯示，發生森林大火時若颳起強風，擴散速度將加快26倍以上。

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