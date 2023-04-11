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台灣獼猴吃櫻花屬正常行為　嘉義林管處: 若未騷擾遊客或搶食•就不驅趕　

➤嘉義林管處為了保護獼猴，特別成立「人猴衝突巡護隊」，宣導民眾禁餵獼猴、避免使用塑膠袋攜帶食物或讓食物外露。➤獼猴啃食櫻花時，若是大力蹦跳造成櫻花樹枝折斷，以及影響遊客賞櫻，則會進行驅趕。➤嘉義林管處副處長李定忠8日指出，只要獼猴危害到民眾，闖入民宅、商家、廟宇或教室等處，都會請巡護隊人員前往驅離；➤另外，他也呼籲遊客「不餵食、不接觸、不干擾」，並避免使用塑膠袋攜帶食物，若發生人猴衝突事件，即時通報阿里山工作站。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/11 17:09
攝影達人黃源明11日指出，有遊客與他分享在阿里山看見台灣獼猴採食櫻花的畫面，覺得很療癒。（黃源明提供）中央社

攝影達人黃源明11日指出，有遊客與他分享在阿里山看見台灣獼猴採食櫻花的畫面，覺得很療癒。（黃源明提供）中央社

延伸閱讀: 【新媒體困境】「眼球中央電視台」宣布停止更新　視網膜：我們累了

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）近日許多遊客目睹台灣獼猴在阿里山森林遊樂區吃櫻花，相當驚訝，嘉義林管處今天說，這是正常覓食行為，不會驅趕，但為防止獼猴翻弄垃圾找食物，園區內舊式垃圾桶正逐步汰換成加蓋式垃圾桶。

嘉義林管處表示，台灣獼猴吃櫻花是正常的覓食行為，台灣獼猴跟人類一樣是雜食性動物，平時以植物的果實、葉子、莖及花為主食，只要不騷擾及搶食遊客食物不會派員驅趕。

台灣獼猴吃櫻花屬正常行為　嘉義林管處: 若未騷擾遊客或搶食•就不驅趕　

許多遊客目睹台灣獼猴在阿里山森林遊樂區吃櫻花相當驚訝；攝影達人黃源明11日指出，櫻花的花朵與嫩芽是台灣獼猴很喜歡的食物。（黃源明提供）中央社

台灣獼猴吃櫻花屬正常行為　嘉義林管處: 若未騷擾遊客或搶食•就不驅趕　

嘉義林管處11日表示，阿里山國家森林遊樂區內台灣獼猴會在舊式的垃圾桶（上圖）翻找食物，現已改為加蓋式(下圖) 。（嘉義林管處提供）中央社

台灣獼猴吃櫻花屬正常行為　嘉義林管處: 若未騷擾遊客或搶食•就不驅趕　

嘉義林管處說，因為發現獼猴會在垃圾桶翻找垃圾，目前已著手逐步汰換阿里山國家森林遊樂區舊有的垃圾桶，改為加蓋式垃圾桶，最常被遊客看見獼猴翻垃圾找食物的祝山觀日平台，已更換加蓋式垃圾桶。

中央社引述嘉義林管處指出，已針對園區內獼猴族群進行調查，約有80隻獼猴棲息，為了保護獼猴成立「人猴衝突巡護隊」，宣導民眾禁餵獼猴、避免使用塑膠袋攜帶食物或讓食物外露。

阿里山攝影達人、國小教師退休的黃源明表示，台灣很多小朋友清楚無尾熊吃尤加利樹葉，熊貓吃箭竹，但是對台灣黑熊、台灣獼猴吃什麼卻說不出個所以然，希望以後大家看到台灣獼猴吃櫻花時，不要打擾牠們用餐。

黃源明說，以他在阿里山的經驗，雖然遇見台灣獼猴次數逐漸增加，但是獼猴大致採自然覓食就像啃食櫻花一樣，不會主動靠近遊客，也因為來訪遊客自制不會主動餵食，所以人與獼猴的生態平衡存在，大家都能相安無事。

黃源明指出，6日他在阿里山沼平公園盛開的高砂櫻拍攝到獼猴吃櫻花的影片，並貼在臉書「漫步在雲端的阿里山」粉專，供大家欣賞。他說，站在台灣獼猴的立場，櫻花如同美食大餐，機會難逢、錯過可惜，還有遊客與他分享難得看見獼猴啃食櫻花的畫面，覺得很療癒。

稍早在清明連假剛結束時，嘉義縣退休校長張文良6日上阿里山賞櫻，拍到台灣獼猴折枝吃櫻花（下圖, NG行為) ，嘉義林管處阿里山工作站當天據報趕往，獼猴已逃離；阿里山工作站表示，今年獼猴騷擾的情況比往年嚴重。

台灣獼猴吃櫻花屬正常行為　嘉義林管處: 若未騷擾遊客或搶食•就不驅趕　

有遊客6日前往阿里山賞櫻，拍到台灣獼猴折枝啃食櫻花(上圖, NG行為) ，嘉義林管處阿里山工作站8日表示，當天據報趕往，獼猴已逃離。（張文良提供.中央社; TN後製)

愛好攝影的張文良說，阿里山花季將於10日結束，趁著清明連假結束，特地於6日前往阿里山森林遊樂區觀賞櫻花，當天下午抵達園區沼平公園時，發現台灣獼猴正在啃食大島櫻，立即拍了幾張照片，當時還被獼猴折斷樹枝的聲音嚇一跳，昨天再到沼平公園，仍有看到群猴在吃櫻花。

嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝指出，近年來阿里山森林遊樂區的台灣獼猴數量有增加趨勢，初步調查顯示園區內約有80隻獼猴棲息，日前曾發生獼猴搶遊客食物及對遊客威嚇行為事件，已邀集林管處員工、志工、阿里山生態旅遊協會人員及居民成立「人猴衝突巡護隊」。

賴龍輝表示，獼猴近來會闖入超商及宮廟拿食物、供品，以及啃食園區櫻花等情況，比往年嚴重，都會由巡護隊人員持低動能的防治驅離工具，包含動物驅離槍、漆彈槍及驅離手槍，所使用的工具沒有殺傷力，但會使獼猴產生疼痛感而逃離。

賴龍輝說，6日有接到遊客通報獼猴在吃大島櫻情況，巡護隊人員趕往現場，獼猴已逃離；獼猴啃食櫻花時，若是大力蹦跳造成櫻花樹枝折斷，以及影響遊客賞櫻，則會進行驅趕作為。

嘉義林管處副處長李定忠指出，只要獼猴危害到民眾，闖入民宅、商家、廟宇或教室等處，則會請巡護隊人員前往驅離；另外，也呼籲遊客「不餵食、不接觸、不干擾」，並避免使用塑膠袋攜帶食物，若發生人猴衝突事件，即時通報阿里山工作站。

台灣獼猴吃櫻花屬正常行為　嘉義林管處: 若未騷擾遊客或搶食•就不驅趕　

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有遊客6日前往阿里山賞櫻，拍到台灣獼猴折枝吃櫻花，嘉義林管處阿里山工作站8日表示，今年獼猴啃食櫻花等情況比往年嚴重。（張文良提供）中央社

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